Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Başkentte 21 yaşındaki Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen evinde ölü bulundu. Olay kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak sosyal medyada çıkan bazı görüntüler infial yarattı. Bu görüntüler üzerine cinayet mi, intihar mı sorusu gündeme geldi. Peki savcılığın soruşturma dosyasında hangi bilgiler yer alıyor? Şüpheli sevgili ifadesinde ne dedi? Otopsi raporunda hangi tespitler var? Tartışılan görüntüler ne zaman çekildi?

Tüm bu soruların yanıtı Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberinde....

ALEYNA ÇAKIR'IN CANSIZ BEDENİ NASIL BULUNDU?

1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesi 1851. Sokak’taki evinde ölü olarak bulundu. Genç kız, evin giriş kapısına göre hemen sağ tarafta bulunan salon bölümünde, yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı vaziyette bulundu. Adli Tabip ile birlikte cesedin bulunduğu yerde ölü muayenesi işlemi gerçekleştirildi. Cesedin boyun kısmında ası olayında kullanıldığı değerlendirilen bornoz kemeri ile örtüşür şekilde, servikal ön yüzde yaklaşık 2 cm eninde başlayıp sağ ve solda hafifçe arkaya doğru ve yukarıya yükselerek devam eden, her iki taraftan saçlı deri sınırında yavaşça silinen telem izi ile her iki ön kolda dirseklere kadar, her iki bacakta pelvik bölgeye kadar uzanan siyanotik görünüm tespit edildi. Bu bulgular haricinde herhangi bir darp ya da boğuşma izine rastlanılmadı.

ŞÜPHELİ SEVGİLİ ÜMİT U. İFADESİNDE NE DEDİ?

Genç kızın sevgilisisi Ümit U. ifadesinde şunları kaydetti:

“Aleyna yaklaşık 1 yıldır kız arkadaşımdır. 02/06/2020 günü akşam 20:00 saatlerinde iş yerinden çıkıp evine geldim. Burada birlikte akşam yemeği yedik. Ardından S.E. isimli bir arkadaşları ile birlikte Yenimahalle’de bir kafeye gittik. Ancak burada oturmadık. Etlik’te seyyar bir kokoreççide yemek yedik. Yemekten sonra S.E. ile birlikte 22:00 – 23:00 saatleri arasında onu evine bıraktık. Ben içeri girmedim. Kapıdan vedalaşıp ayrıldım. Aracımı orda bıraktım. S.E.nin aracı ile Gazi Mahallesi’nde başka bir arkadaşlarımızın iş yerine gittik. Burada tamamı erkek kalabalık bir arkadaş grubu ile oturup sohbet edip alkol aldık. Aleyna iş yerine gittiğim arkadaşım ile görüşmemi istemiyordu. Bu nedenle aramızda bir tartışma başladı. WhatsApp üzerinden bana mesajlar gönderdi. Bu mesajlarda intihar edeceğini ima eden ifadeler bulunuyordu. Ancak ben hem alkollü olmam sebebiyle hem de böyle bir eylem yapacağına ihtimal vermediğim için ciddiye almadım. Arabamı alıp ağabeyimin yanına gittim. Sonra ağabeyimle birlikte babamızın evinde kaldım. Sabah kendime geldiğimde Aleyna'nın mesajlarını okudum. Bunun üzerine onu telefonla aradım, mesaj yazdım, ancak cevap alamayınca endişelendim. Arkadaşımdan Aleyna'nın evine gitmesini istedim. Arkadaşım Aleyna'nın kapıyı açmadığını söyledi, bunun üstüne eve gidip, çilingir yardımıyla kapıyı açtırdım. Eve girdiğimde salonda yatar vaziyette Aleyna'yı buldum. 112 ekiplerine durumu bildirdim".

O MESAJ KAYITLARINDA NELER YAZIYORDU?

Şüpheli sevgili Ümit U'nun cep telefonunda inceleme yapıldı. Whatsapp uygulaması üzerinden Aleyna'nın kendisine gönderdiği mesajlara savcılık dosyasına girdi.

03/06/2020 tarihinde saat 01:00 sıralarında başlayan mesajlar şu şekilde:

“Acil aç Hemen Telefonu Hemen Aç Ara beni (ağladığı fotoğraf var). Bu halime iyi bak Bu sana attığım son mesaj olacak belki. Değil hayatta rüyanda bile göremeyeceksin artık. Benim hayatımda annem babam yok kimsem yok. Şimdi sana söylediğimi iyi dinle. Şimdi şuan kendi canımdan vazgeçiyorum. Şunu unutma rabbime bıraktım benim hayatımı kim bu hale getirdiyse... Anamı babamı... Seni Geldiğin de bu eve beni canlı bulamayacaksın... Her şey herkes benim için bu gün son bulacak kim benim hayatımı s... herkesi vicdanıyla vebaliyle bırakıyorum bu saatten sonra...”

ALEYNA ÇAKIR'IN OTOPSİ RAPORUNDA NELER YER ALDI?

Otopsi raporunda cesedin boyun kısmında ası olayında kullanıldığı değerlendirilen bornoz kemeri ile örtüşür şekilde iz bulundu. Bu bulgular haricinde herhangi bir gasp ya da boğuşma izine rastlanmadığı belirtildi.

SOSYAL MEDYADAKİ GÖRÜNTÜLER NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aleyna Çakır'ın ölüm haberi sosyal medyada Ümit U'nun bazı paylaşımları nedeniyle gündem oldu. Bu paylaşımlar nedeniyle Ümit U'nun intihar süsü vererek Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edildi. Ancak incelenen görüntülerin Nisan ayına ait olduğu ortaya çıktı. 17 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen bu olayın ardından Aleyna'nın karakola giderek erkek arkadaşından şikayetçi olduğu, kendisini ölümle tehdit ettiğini söylediği ortaya çıktı. Ancak Aleyna'nın bir süre sonra bu şikayetinden vazgeçtiği, şikayet süresince Ümit U hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulandı tespit edildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı sosyal medya hesaplarında Aleyna Çakır müstear ismini kullanan müteveffa S.E. hakkında yapılan paylaşımlarda iddia edildiği üzere, müteveffanın erkek arkadaşı olan şahsın müteveffayı darp edip buna ilişkin görüntüleri müteveffanın sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayınladığı şeklindeki olayın, müteveffanın ölüm olayıyla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Sosyal medyada yer alan görüntülerdeki olayın, ölüm vakasından önce 17 Nisan 2020 tarihinde vuku bulduğu ve konu hakkında kolluk tarafından önleyici tedbir kararı alındığı anlaşılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından da bu eylem hakkında soruşturma yapılmış, şikayetçi S.E.’nin şikayetinden vazgeçmesine rağmen şüpheli hakkında İddianame düzenlenmek suretiyle kamu davası açılmıştır. Müteveffanın ölümü hakkındaki soruşturma ise devam etmektedir.

Kadına yönelik şiddet eylemleri Cumhuriyet Başsavcılığımızca özenle soruşturulmakta olup, soruşturmanın gizliliğine de dikkat edilerek toplanan tüm deliller incelenmektedir.