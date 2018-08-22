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Diş ipi

Dişlerinizin arasına et, tatlı vb. yiyecek artığı sıkıştıysa; vakit kaybetmeden, hemen çıkartmanız hem diş, hem diş eti sağlığınız için önemlidir. Bunun için de kürdan kullanmak yerine yanınızda diş ipi bulundurun.