İşte CSO Ada Ankara'da aralık ayı!

HİCAZKAR FASIL 'LEMİ ATLI ANISINA' ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

1 ARALIK / MAVİ SALON / 20.00

Şef Özgür Ulaş Doğanoğlu yönetimindeki Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Türk Müziğinin nadide makamlarından olan hicazkar eserlerden oluşan meydan faslı ve Türk Müziğinin en önemli bestecilerinden Lemi Atlı'nın eserleri sanatseverler ile buluşuyor. Lemi Atlı'nın ölüm yıldönümünde unutulmaz eserlerinin sahneleceği iki bölümlük bu muhteşem konser 1 Aralık'ta CSO Ada Ankara'da sevenlerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

TÜRKÜ YURDU ANADOLU - ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

2 ARALIK - MAVİ SALON - 20.00

Ankara Devtlet Türk Halk Müziği Korosu 2 Aralık'ta buram buram toprak kokulu Anadolu türkülerinin harmanladığı konseriyle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Konserin solistleri Latife Erarslan, Mihriban Akkuş, Gülderen Yavuz ve Hamit Zuhat Alp dimağlarda unutulmaz tadlar bırakacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - ROMANYA HAFTASI

2 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2 Aralık 2022 tarihinde Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Dimitrie Cantemir Rumen Kültür Merkezi'nin katkılarıyla bir konser gerçekleştirecek. Türkiye'de yaşayan Romanyalı Şef Bujor Hoinic yönetiminde gerçekleştirilecek konserde ilk olarak yine Romanyalı ünlü keman sanatçısı Gabriel Croitoru'nun solist olarak yer aldığı Alman besteci Max Bruch'un İskoç Fantezisi seslendirilecek. İkinci bölümde Orkestra, önce, Romanyalı besteci George Enescu'nun Do Majör tonundaki 1 Numaralı Orkestra Süitini, ardından yine aynı bestecinin Rumen dans müziği ve halk şarkılarından esinlenerek bestelediği La Majör tonundaki ünlü Rumen Rapsodisi'ni seslendirecek.

ELİF SANCHEZ ''Mİ VOZ''

3 ARALIK - MAVİ SALON - 20.00

2017'de Bill Pierce Ödülü ve Akdeniz Müzik Enstitüsü Ödülü'nü kazanarak Berklee College of Music'den mezun olan Elif Sanchez muhteşem performansıyla 3 Aralık'ta sahne almaya hazırlanıyor. Sanchez'in Grammy ödüllü İspanyol Besteci ve Gitarist Javier Limon'un yapımını üstlendiği "Mi Voz" (Sesim) adını taşıyan ikinci albümünden şarkılar seslendireceği konser Mavi Salon'da dinleyicisi ile buluşmayı bekliyor.

BURNUNU KAYBEDEN PALYAÇO

4 ARALIK - MAVİ SALON - 15.00

Uygur Sanat Tiyatrosu tarafından gerçekleşecek olan Burnunu Kaybeden Palyaço Müzikli, Danslı Çocuk Oyunu 4 Aralık'ta minik sanatseverler ile buluşuyor. Nilbanu Engindeniz'in yazdığı ve Birol Engeler'in yönettiği oyunda Deniz Değirmenci, Erhan Temiz, Ezgi Ketenoğlu, Gürcan Ali Gül, Salih Koçhan gibi isimler rol alıyor. Kötü kalpli bir sirk patronu ile sirkte çalışan bir Palyaço'nun hikayesinin konu alındığı oyunda çocukların aklında bir soru beliriyor: "Yalnız, mutsuz, oyun oynayacak arkadaşı bile olmayan küçük bir kral mı olmak istersiniz; yoksa insanlara mutluluk dağıtan, onlarla bir şeyler paylaşmanın güzelliğini tadan bir palyaço mu?"

*Biletler tükenmiştir.

*4 yaş ve üzeri için uygundur.

*Etkinliğe katılan herkes bilete tabidir.

KEREM GÖRSEV TRİO - CAZ YOLCULUĞU

4 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Caz Serisi kapsamında, Türkiye caz sahnesinin önde gelen piyanistlerinden Kerem Görsev; kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferit Odman'dan oluşan triosu ile 4 Aralık'da Ana Salon'da seyircisiyle buluşuyor.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ORKESTRA AKADEMİK BAŞKENT SEZON KONSERLERİ #2

5 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Başkent Quartet ve Başkent Çello Ensemble; D. Shostakovich, Caccini, S. Rachmaninoff, C. Saint Saens, G. Goltermann, J. Werner, D. Popper ve E. Pütz'ün eserlerinden oluşan bir repertuvarla Ana Salon'da sanatseverlerle buluşacak.

APARTMENT HOUSE

7 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Çağdaş ve Deneysel Müzik Serisi, sanatseverlere ilkleri yaşatmaya devam ediyor. Oda müziğine yaptıkları katkılardan dolayı 2012 senesinde Royal Filarmoni Ödülü'ne layık görülen İngiliz Çağdaş ve Deneysel Müzik Topluluğu Apartment House Türkiye'ye ilk kez geliyor. İngiltere ve Avrupa'nın en prestijli konser salonlarından Wigmore Hall'da düzenli olarak alan sahne alan Apartment House, 20. yüzyılın en efsanevi bestecilerinden John Cage'in erken dönem eserlerinden Haiku ile başlayacak konserinde dinleyicilerine eşsiz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Bu çok özel konserde; çarpıcı, esinleyici ve modernizmin sınırsız göğünde süzülürken beklenmedik manzaralar sunacak eser seçkisi dinleyicilere farklı dünyaların kapılarını açacak.

Kerry Yong – Piyano

Gordon MacKay – Keman

Mira Benjamin – Keman

Bridget Carey – Viyola

Anton Lukoszevieze – Viyolonsel

ARSLAN NOVRASLİ VE ARKADAŞLARI "RAFİQ BABAYEV'DEN MİLES DAVİS'E BAKÜ'DEN SICAK RÜZGARLAR!"

8 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Azerbaycan'ın önde gelen uluslararası müzisyenlerinden, nefes kesici tar virtüözü Arslan Novrasli 8 Aralık'ta sevenlerine muhteşem bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Cazı; Azerbaycan'ın halk müziği muğamla sentezleyerek, caz, klasik müzik, geleneksel parçalar ve pop müzik türünde başarılı konserler gerçekleştiren Arslan Novrasli şimdiye dek Andrea Bocelli, Joan Rodgers C.B.E, Jeffrey Lloyd-Roberts ve Shlomo Mintz gibi tanınmış müzisyenlerle çalıştı ve pek çok ülkede farklı caz grupları ve senfonik orkestralar eşliğinde sahne aldı. Konserde kendi ülkesinden sunacağı birbirinden güzel parçaların yanı sıra dünyaca ünlü caz standartlarından oluşturduğu parçalara da yer veren Arslan Novrasli, Brubeck'ten Rafiq Babayev'e, Alizadeh'ten Hancock'a, Maqomayev'den Chick Corea'ya cazseverleri heyecanı ve duygusallığı yüksek unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

Arslan Novrasli – Tar

Nicat Aslanov – Piyano

Ruslan Huseynov – Bas

Elvin Bashirov – Davul

''İSTANBUL'DA BOĞAZİÇİNDE ''– ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

8 ARALIK - MAVİ SALON - 20.00

Türk Edebiyatı'nın önemli şahsiyetlerinden Orhan Veli Kanık'ın, hüzün, aşk, ayrılık ve İstanbul üzerine yazdığı şiirlerin ve İstanbul'u anlatan şarkıların seslendirileceği bu eşsiz konser 8 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor.

Şiir ve Sohbet: Haluk Derinöz

Solist: Suat KILIÇ

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI VE TERJE MİKKELSEN KONSERİ

9 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 9 Aralık'ta Ana Salon'unda, Norveçli Şef Terje Mikkelsen yönetiminde Avusturyalı besteci Anton Bruckner'ın 4 Numaralı Mi Bemol Majör tonundaki Romantik başlıklı senfonisini seslendirecek.

MEŞK ÂHENGİMİZ / SIRA GECESİ - ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

9 ARALIK - MAVİ SALON - 20.00

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Bakır Karadağlı'nın konuk şefliğinde, yoz anlayıştan arınmış özel repertuvarla, Şanlıurfa Sıra Gecesi meşk kültür sanatını CSO Ada Ankara'da sahneliyor. Anadolu'nun bir çok yerinde kadim (müzikli) meşk kültürü sanatı vardır. Günümüzde Anadolu meşk kültürümüzün en tanınmışı, şüphesiz Şanlıurfa Sıra Gecesi meşk kültürüdür. Bir irfan meclisi olan bu kültürün kökünde kadim âhilik geleneğinin bulunduğu bilinmektedir. Sıra gecesi geleneği Şanlıurfa'da hâlâ etkinliğini sürdürmektedir. Ancak popüler kültür, yoz etkisini maalesef Sıra Gecesi meşk geleneğinde de göstermiştir.

NEMETH QUARTET

10 ARALIK - TARİHİ SALON - 12.30

Ülkemizin önde gelen oda müziği topluluklarından Nemeth Quartet, Necil Kazım Akses'in tüm yaylı dörtlülerini iki konserlik bir seri içinde seslendiriyor. Serinin ilk konserinde topluluk, bestecinin 1 ve 2 numaralı dörtlülerini 10 Aralık'ta Tarihi Salon'da dinleyicisiyle buluşturacak.

TÜRK ZEKA VE STRATEJİ OYUNU MANGALA ATÖLYESİ - ÇOCUKLAR İÇİN

10 ARALIK - FUAYE - 13.00

Somut olmayan kültürel miras serisi kapsamında gerçekleşecek ve bir 'Türk Zekâ ve Strateji Oyunu' olan Mangala, 10 Aralık'ta Sümeyra Altuntaş ve Sibel Kılınç eğitiminde çocuklarla buluşuyor.

Seans 1: 10 ARALIK saat 13.00 (8-9 yaş grubu) 24 kişi

Seans 2: 10 ARALIK saat 15.00 (10-12 yaş grubu) 24 kişi

*Biletler tükenmiştir.

MİRON RAFAJLOVİC

10 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Saraybosnalı trompetçi, besteci ve multi-enstrümantalist Miron Rafajlovic, piyanoda Daniel Garcia Diego, kontrbasta Reinier Elizarde "El Negron" ve davulda Shayan Fathi ile 10 Aralık'ta sanatseverlere eşsiz bir konser sunmaya hazırlanıyor. Konser sanatçının Türkiye'deki ilk performansı olmasının yanı sıra, 2022'nin sonunda çıkacak olan 2. albümü Mediterranean Soul'un Türkiye'deki ilk tanıtım konseri olacak. Miron bu albümde, cazın özünü, zarafetini ve ruhunu korurken Balkan kökleri ile şu an yaşadığı İspanya'nın kültürü olan flamenko arasındaki birliği keşfediyor ve güçlendiriyor.

DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU – DÜNYA KORO GÜNÜ ÖZEL KONSERİ

11 ARALIK - TARİHİ SALON - 18.00

Devlet Çoksesli Korosu bünyesindeki Çoksesli Çocuk Korosu, 1990 yılından bu yana kutlanan ve UNESCO tarafından ortak alınmış olan bir karar ile her yıl Aralık ayının ikinci Pazar günü gerçekleşen Dünya Koro Günü'nde Tarihi Salon'da dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

REHA ÖZCAN / BİR GARİP ORHAN VELİ MÜZİKALİ

11 ARALIK – MAVİ SALON – 20.00

Yurt içinde ve yurt dışında şimdiden 30 bin seyirciye ulaşan Bir Garip Orhan Veli Müzikali, 11 Aralık akşamı izleyicilerle buluşacak. Reha Özcan Kumpanyası'nın sahnelediği Bir Garip Orhan Veli, ünlü şairimiz Orhan Veli'nin kaleminden İstanbul'u, aşkı ve tüm insanlık hallerini kucaklayan bir oyun olarak izleyiciyi sarıp sarmalıyor. Yaşama sevincini, umudu, İstanbul sevdasını kusursuz bir dille aktaran ölümsüz şair Orhan Veli'nin dizeleri, her yaştan, deneyimden, duygudan seyirciyi kucaklayacak. Seyircilerin de sahneyle iletişim kurup akışı yeniden yarattığı bu oyun, bir tiyatro deneyiminden fazlasını sanatseverlere vadediyor.

*Biletler tükenmiştir.

CAN ÇAKMUR – SOLO PİYANO RESİTALİ

12 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Can Çakmur, Liszt, Schubert, Chopin ve Bach'ın eserlerinin yanında Alman-Fransız besteci Eric Domenech'in kendisine ithaf ettiği Schwanengesang için Prelüd eserinin Türkiye römiyerini

gerçekleştireceği programla 12 Aralık'ta CSO Ada Ankara'ya konuk oluyor. Çakmur, Domenech'in eserinin ardından uluslararası basında büyük övgü toplayan, Diapason D'or alan, International Piano dergisinin "Liszt'in dehasını bu derecede gözler önüne seren "nadir albümlerden biri" olarak tanımladığı albümünden, Liszt'in uyarlamalarıyla Schubert'in Schwanengesang dizisinden şarkılar seslendirecek. İkinci yarıda Liszt'in armonik açıdan en zengin parçalarından biri olan Bach ismi üzerine "Fantezi ve Füg" isimli eseri, Chopin'in iki İmpromptu'su ve 3. Scherzo'su ve Brahms'ın sırf sol el için uyarlamasıyla Bach'ın Re Minör Keman Partitası'ndan Chaccone'u yer alıyor.

NAOKO SHİMİZU VE ÖZGÜR AYDIN "YOLU ANKARA'DAN GEÇEN BÜYÜK BESTECİLER"

14 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Başarılı piyanistimiz Özgür Aydın ve kuşağının en önde gelen virtüözlerinden, Berlin Filarmoni Orkestrası solo viyola sanatçısı Naoko Shimizu, 14 Aralık'ta konser vermeye hazırlanıyor. İkili 1930'larda Almanya'dan Ankara'ya gelerek müzik eğitimimize önemli katkılarda bulunan Paul Hindemith, Macar besteci Béla Bartók, Paris'ten 1930'ların başında ülkesine döndükten sonra Atatürk'ün isteği üzerine Ankara'da "Özsoy" ve "Taş Bebek" gibi önemli operalar besteleyen ve başkentteki Musiki Muallim Mektebi'nde eğitmenlik yapan bestecimiz Ahmed Adnan Saygun'u buluşturuyor.

ONUR ÇALIŞKAN "ESRİK"

14 ARALIK - MAVİ SALON - 20.00

2013 yılında İstanbul Klarnet Festivali kapsamında düzenlenen yarışmada birinci olup, ödülünü Şükrü Tunar'a saygı gecesinde Mustafa Kandıralı'nın elinden alan Onur Çalışkan, "Esrik" isimli projesiyle caz serisi kapmasında 14 Aralık'ta sanatseverler ile buluşuyor.

Onur Çalışkan Klarnet

Efe Demiral Gitar

Koray Üsgülen Tuşlu Çalgılar

Eren Turgut Elektrik Bas / Kontrbas

Mertcan Bilgin Davul

Mehmet Akatay Perküsyon

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI VE ANTONİO PİROLLİ - VERİKO TCHUMBURİDZE KONSERİ

16 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 16 Aralık'ta şef Antonio Pirolli yönetiminde 20. yüzyılın en önemli yorumcularından kabul edilen ünlü Rus piyanist ve besteci Sergey Prokofyev'in eserlerine yer veriyor. Orkestra, bestecinin Re Majör tonundaki 1 Numaralı Keman Konçertosu'nda 26 yaşındaki yetenekli kemancı Veriko Tchumburidze'ye eşlik ediyor. Adana doğumlu, Gürcü ve müzisyen bir ailenin kızı olan Tchumburidze, uluslararası çapta olağanüstü bir kariyere sahip. Konserin ikinci bölümündeyse Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Prokofyev'in Si Bemol Majör tonundaki 5 Numaralı Senfonisini müzikseverler için seslendiriyor.

AĞIZLAR VE TAVIRLAR / RUMELİ VE TRAKYA - ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

16 ARALIK - MAVİ SALON - 20.00

Şef Necmi Kıran yönetimindeki Türk Halk Müziği Korosu, repertuvar ve makamsal açıdan en zengin yörelerden olan Trakya ve daha da geniş alanıyla Rumeli'nin seçkin repertuvarı ile sahne alıyor. Koro, alanlarında tanınmış konuk sanatçılar Havva Karakaş, Rüstem Avcı, Serkan Çağrı ve Ahmet Özden'in yorumlarıyla 16 Aralık'ta seyirciyle buluşuyor.

RENKLERİ VE DOKUNUŞLARI SUDA HARMANLAYAN SANAT: EBRU SANATI ATÖLYESİ - ÇOCUKLAR İÇİN

18 ARALIK - FUAYE - 14.00

Ebru sanatçısı Duygu Orak, somut olmayan kültürel miraslarımızdan olan Renkleri ve Dokunuşları Suda Harmanlayan Sanat: Ebru Sanatı atölyesi ile minik sanatseverler ile buluşuyor.

OZAN MUSLUOĞLU QUARTET "TUNES OF TUNA ÖTENEL"

18 ARALIK - MAVİ SALON - 20.00

Ozan Musluoğlu, Türk cazının en önemli besteci ve müzisyenlerinden biri olan Tuna Ötenel'in bestelerini Londra Caz Festivali sonrasında ilk defa Ankara dinleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Batu Şallıel saksafon, Uraz Kıvaner piyano, Ozan Musluoğlu kontrbas ve Serkan Alagök davuldan oluşan dörtlü, 78 yılından bugüne bestelenmiş önemli Tuna Ötenel eserlerini 18 Aralık'ta Mavi Salon'a sahnelemeye hazırlanıyor.

ELVİN HOXHA GANİYEV, POYRAZ BALTACIGİL VE CEM ESEN

19 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Tarihe meydan okumuş birçok eseri ustalıkla icra eden, uluslararası kariyerlerini en üst düzeyde sürdüren üç genç yetenek; Elvin Hoxha Ganiyev (keman), Poyraz Baltacıgil (viyolonsel) ve Cem Esen (Piyano) klasikleri dinamik ve sıra dışı bir ruhla 19 Aralık'ta sanatseverler ile buluşturuyor.

Program:

D. Shostakovich Piyanolu Trio, No.2, Mi minör, Op.67

F. Mendelssohn Piyanolu Trio, No.1, Re minör, Op.49

DÓRA PÉTERY SOLO ORG RESİTALİ "BACH'TAN MENDELSSOHN'A ORG MASALLARI"

20 ARALIK - TARİHİ SALON - 20.00

Macaristan'ın en parlak org virtüözlerinden Dóra Pétery 20 Aralık'ta CSO ADA ANKARA'da sahne alıyor. Macaristan'ın önde gelen org, klavsen ve klavikord sanatçısı Dóra Pétery. Stockholm Messiaen Festivali, Amsterdam Fortepiano Festivali, Halberstadt Cage Festivali ve Bach 24 Festival Müpa Budapest gibi önemli festivallerde sahne aldı. Jordi Savall, Ivan Fischer gibi dünyaca ünlü sanatçılarla konserler veren sanatçı rönesanstan modern müziğe uzanan çok geniş bir repertuvara sahip. Sanatçı CSO Ada Ankara'daki dinleyicisine klasik batı müziğinin en yüksekteki ustalarından Bach'tan, barok müziğin Venedikli prensi Vivaldi'ye eşsiz Mozart'tan yazdığı org sonatlarıyla bu enstrüman için özel bir sevgi beslediğini kanıtlamış Mendelssohn'a, büyüleyici tınılar sunacak.

MOZART GROUP "CLASSİCAL THERAPY"

22 ARALIK - ANA SALON - 20.00

MozART Group, yeni projeleri Classical Therapy ile ilk kez 22 Aralık'ta CSO ADA Ankara'da hayranlarıyla buluşuyor. 1995'ten beri Avrupa, Asya ve Amerika'nın en prestijli konser salonlarında benzersiz mizahi yaklaşımlarıyla, binlerce müziksevere müzikal terapi yapan MozART Group, klasik repertuvarın en sevilen eserlerini üstün bir performansla yorumluyor.

BİZİM YIRLAR / TÜRK DÜNYASI MÜZİK VE HALK DANSLARI TOPLULUĞU

22 ARALIK - MAVİ SALON - 20.00

Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğunun solist sanatçısı Çiğdem Gürdal'ın Türk Dünyası ve Klasik Türk Müziğinden seçkiler sunacağı konser 22 Aralık 2022 Perşembe günü Mavi Salonda siz sanatseverlerle buluşuyor.

KLASİKTEN GÜNÜMÜZE 'KADİM EZGİLER' ANKARA DEVLET KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

22 ARALIK - TARİHİ SALON - 20.00

Şef Suat Kılıç yönetimindeki konserin birinci bölümde Ankara Devlet Klâsik Türk Müziği korosu ses ve saz sanatçıları Şivenümâ makamında klâsik eserlerden oluşan bir repertuvarı 22 Aralık'ta sanatseverler ile buluşturuyor. Konserin ikinci bölümde ise Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistleri Harika Oktay ve Ali Toprak Türk Müziğinin şarkı formunda sevilen eserlerini dinleyiceye sunacaklar.

Bilet Fiyatları:

1. Kategori: 60 TL

2. Kategori: 40 TL

3. Kategori: 30 TL

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI - İSMET İNÖNÜ'YÜ ANMA KONSERİ

23 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, "İnatla dinlemezseniz sevemezsiniz. Bir kere sevdiğiniz zaman da vazgeçemezsiniz." diyen, CSO konserlerine büyük ilgisiyle bilinen 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü Anma Konserlerine devam ediyor. CSO'da uzun yıllar müzik direktörlüğü yapan ve orkestraya büyük emek veren duayen Şef Rengim Gökmen yönetiminde 23 Aralık'ta gerçekleşecek konser Robert Schumann'ın La Minör tonundaki Viyolonsel Konçertosunu sanatseverler ile buluşturuyor. Konserin solisti, dünya çapında en önemli konser salonlarında, en saygın festivallerde yer almış genç yetenek, çellist Dorukhan Doruk. Konserin ikinci bölümünde Alman besteci Richard Wagner'in Nürnbergli Usta Şarkıcılar operasının üvertürü CSO'nun yorumuyla dinleyiciyle buluşacak. Konser, yine Alman besteci Richard Strauss'un Güllü Şövalye Süiti ile sona erecek.

NEMETH QUARTET "NECİL KAZIM AKSES TÜM YAYLI ÇALGILAR DÖRTLÜLERİ #2"

24 ARALIK - TARİHİ SALON - 12.30

Ülkemizin önde gelen oda müziği topluluklarından Donizetti Ödüllü Nemeth Quartet, Necil Kazım Akses'in tüm yaylı dörtlülerini iki konserlik bir seri içinde CSO'da gerçekleştirecek. Akses'in oda müziği eserlerinden Dört Yaylı Çalgılar Dörtlüsü'nün

45 yıl içinde değişim aşamasını göreceğimiz 2 serilik konserde topluluk, bestecinin I ve II numaralı dörtlülerini 24 Aralık'ta Tarihi Salon'da seslendirecek.

YENİ YIL KONSERİ / ALLAN HARRİS SİNGS NAT KİNG COLE

24 ARALIK - ANA SALON - 20.00

New York Times tarafından "çok-yönlü yetenek" olarak adlandırılan, New York, Harlem'den caz solisti, gitaristi ve söz yazarı Allan Harris, Nat King Cole'un en sevilen şarkılarıyla Yeni Yıl'ın umut ve sevgi dolu ruhunu yaşatan harika bir performans ile 24 Aralık'ta sahne alacak. Harris, dinleyicilerini bir zaman tünelinde ağırlıyor; herkesin LP'leri Hi-Fi sistemlerinden dinlediği bir Noel akşamına uzanacağız. Harris; "Winter Wonderland", "Baby It's Cold Outside" gibi hit parçaları ipeksi sesiyle yorumlayarak, Nat King Cole'u anılarımızda canlandıracak.

Irwin Hall – Sax

Arcoiris Sandoval – Piano

Marty Kenney – Bass

Norman Edwards – Drums

KARAGÖZ GÖSTERİSİ "HAYAT AĞACI"

25 ARALIK - MAVİ SALON - 15.00

Şafak Yılmaz tarafından gerçekleştirilecek olan Karagöz Gösterisi "Hayat Ağacı" etkinliği 25 Aralık'ta minik sanatseverler ile buluşuyor. Geleneksel tiyatromuzun mihenk taşı olan Karagöz'ü aslına uygun, gölge oyunu biçiminde yaşatma amacı taşımakla birlikte yeşil doğayı koruma amacı da güden oyun, içerisinde verilen mesajlarla, yaş ağaca zarar vermenin doğurduğu olumsuzluklardan bahsediyor ve doğal çevreyi geri kazanmanın tek yolunun, ağaç ve ormanlarımızı korumak olduğunu vurguluyor. "Hayat Ağacı" oyunu ile çocukların "birlikten kuvvet doğar", "bir elin nesi var, iki elin sesi var" gibi atasözlerini hissederek yaşamaları ve böylelikle birlik ve beraberliğin önemini çocuklara bir kez daha hatırlatma amaçlanıyor.

*Yaş Sınırı: +4

*Etkinliğe katılan herkes bilete tabidir.

SEYREYLE PAŞA'M - ANKARA DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

27 ARALIK - TARİHİ SALON - 20.00

Mustafa Kemal Paşa'nın 27 Aralık 1919'da Ankara'ya ulaşmasının Türkiye Cumhuriyeti ve özelde Ankara tarihinde önemli bir yeri vardır. Kızılcagün olarak da anılan bu gün için, şef Necmi Kıran yönetiminde Ankara Devlet Türk halk Müziği Korosu özel kurgulu konserini 27 Aralık'ta sanatseverler ile buluşturuyor. Seğmen oyunlarına da yer verilen bu özel konserde, Konuk sanatçı Esat Kabaklı da seyirciyle buluşuyor.

DEVLET ÇOKSESLİ KOROSU - DÜNYADAN HALK ŞARKILARI - YENİ YIL KONSERİ

28 ARALIK - ANA SALON - 20.00

Şef Burak Onur Erdem yönetimindeki Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, Koro Şefi Mine Özalp ile Yeni yıla "Merhaba!" konseriyle 28 Aralık'ta sanatseverler ile buluşuyor.

ELİF ÇAĞLAR QUARTET

28 ARALIK - MAVİ SALON - 20.00

Türkiye'nin önde gelen caz solistlerinden Elif Çağlar ile piyanoda Can Çankaya, kontrbasta Kağan Yıldız ve davulda Ediz Hafızoğlu'ndan oluşan dörtlü 28 Aralık'ta Mavi Salon'a geliyor. Repertuvarında Elif Çağlar'ın kendi albümlerinden parçaların ve caz klasiklerinin seslendirileceği konser cazseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.