İşte doğru kaş şekli için ipuçları...

17.09.2018 - 16:15 | Güncelleme:

Kaşlarınızla başınız belada mı? O zaman kuaförünüzü değiştirmeden önce yüzünüzü tanıyın! İşte doğru kaş şekli için ipuçları...

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Yüzünüzün şeklini belirleyen kaşlarınızın doğru alınması güzelliğiniz açısından oldukça önemli. Yanlış kaş şekli ve alınışı nedeniyle yüzünüz oldukça sert görünüyor ya da yeterince güzel görünmüyor olabilir. Peki bu sorun nasıl çözülür? İşte kuaförünüzü değiştirmeden önce ona doğru taktiği öğretebileceğiniz yüz biçiminize göre en uygun kaş şeklini bulmaya yarayacak ipuçları... 

Burun kenarlarınızdan birine kalem dayayıp kalemi dik şekilde yüzünüzde tutun. Bu sırada kaşın başlangıç noktasının kalemin denk geldiği noktada olmasına dikkat edin. Ardından kalemi kaş başlangıcından şakağın olduğu yer yani kaşın bitiş yönüne doğru eğin. Kaşlarınızı bu hat çerçevesinde biçimlendirin. 

KAVİS NOKTASI ÖNEMLİ! 

Kaşın en yüksek olacağı noktayı belirlemek içinse; kalemi gözbebeğinizin üzerinde kaşınız  ve yanağınıza değecek şekilde dik tutun. Kalemin ucunun kaşınıza geldiği nokta kaş kavisinin olması gereken noktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise; Kaşın sadece 3'te 2'sinin yukarı doğru kalanının aşağı doğru olması gerekir. Ayrıca iç kaş kısmı kalın dış kısmı inceyse o zaman kaş kalemiyle bir şekil verebilirsiniz. 

KALIN KAŞLARA SAHİP OLMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

BOŞLUKLARI DERT ETMEYİN 

Stres gibi nedenler kaşlarınızın dökülmesine neden olabilir. Bu sorun genelde geçici olmakla birlikte kötü bir görünüme neden olabiliyor. Peki bu sorun nasıl çözülür? 

Kaşlarınızı kaş fırçasıyla aşağı tararsanız boşlukları daha kolay görebilirsiniz. Kaş kalemiyle boşlukların üzerine ustaca attığınız ince çizikler boşlukları doldurmanıza yetecektir. İşlem bittiğinde kaşlarınızı normal hale döndürebilirsiniz. 

ACITMADAN GÜZELLEŞİN! 

Kaş alım işlemi boyunca daima kaşlarınızın çıkış yönüne doğru çekin. Alt kenarlardan başladığınız kaş alma işleminde, alttan sadece çıkanları alıp üstten inceltme işlemi uygulayabilirsiniz. Ama bu noktada dikkat edin çünkü birkaç kez hatalı alım, yeni çıkacak kaşları küstürebilir. 

DÖKÜLEN KAŞLARIN SEBEBİ STRES OLABİLİR Mİ?

KAŞ DOLDURURKEN YAPILAN 5 HATA!

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