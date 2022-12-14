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İşte en gizemli ve sessiz burçlar! Bu burçlar kolay kolay kabuğunu kırmıyor!

Burçların belirli özellikleri daha ön plana çıkar. Bazıları daha sessiz, sakin ve gizemli gözükebilir. Sessiz gözüken kişiler güçlü bir ifade sergiler. Aklından geçenleri hemen söylemeyen ve düşünerek konuşan insanlar, daha gizemli tavırlar sergileyerek gözlem yaparlar. İşte, en gizemli burçlar…

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  • İşte en gizemli ve sessiz burçlar! Bu burçlar kolay kolay kabuğunu kırmıyor!

    Gizemli görünen ve kendileri hakkında bildiklerini hemen anlatmayan insanlar aslında deneyimledikleri tecrübelere dayanarak bu şekilde davranabilir. Bir başka değerlendirme olarak ise önce karşı tarafı tanıyıp samimiyet hissettikten ve gözlemledikten sonra kendileri hakkında görüşlerini paylaşabilirler.

    Sır küpü gibi gözüken bu tip insanların genellikle ağır bastığı ve sık görüldüğü burçlar vardır.
  • İşte en gizemli ve sessiz burçlar! Bu burçlar kolay kolay kabuğunu kırmıyor!

    KOVA BURCU (20 OCAK – 18 ŞUBAT)

    Kovalar zeki, hırslı ve yaratıcı kişiliklerdir. Her şeylerini hemen paylaşmayı tercih etmeyebilirler. Sessiz ve sakin bir izlenim verirler. Sessizken genellikle gözlem yaparlar. Aynı zamanda istedikleri zaman sinsi davranabilirler. Yakın arkadaşlarının sırlarını paylaşmazlar, güvenilirdirler. Sessiz gözükseler bile kendilerini çok iyi ifade etmeyi bilirler.  
  • İşte en gizemli ve sessiz burçlar! Bu burçlar kolay kolay kabuğunu kırmıyor!

    TERAZİ BURCU (23 EYLÜL – 22 EKİM)

    Terazi burçları başlarına gelen olayları sakinlikle karşılar. Mücadeleci yapıları sayesinde elde etmek istedikleri sonucu alırlar ve çalışkanlardır. İşlerinden sonuç alana kadar vazgeçmezler. Eylemlerini ve düşüncelerini göstermek istemezlerse ustaca saklayabilirler.

    Terazi burçları çok iyi gözlem yapar. Güven kazanmayı bilirler, düşüncelerini yalnızca yakın gördükleri kişilerle paylaşırlar.
  • İşte en gizemli ve sessiz burçlar! Bu burçlar kolay kolay kabuğunu kırmıyor!

    YAY BURCU (22 KASIM – 21 ARALIK)

    Yay burçları, umursamaz, konuşkandır ancak sessiz ve soğuk davranmasını tetikleyen şey yalan söylenmesi veya ihanete uğramasıdır. Tamamen umursamaz bir kişiliğe bürünebilir ve karşı tarafı görmezden gelir.

    Arkadaş canlısı gözüken bu burç iyi bir casus olabilir. Çok çaba sarf etmeden insanları konuşturabilir.
  • İşte en gizemli ve sessiz burçlar! Bu burçlar kolay kolay kabuğunu kırmıyor!

    BOĞA BURCU (20 NİSAN – 20 MAYIS)

    İnatçı olan boğa burçları, kolay kolay taviz vermez. Boğa burçları önemli durumlarını kolay kolay herkese anlatmaz. Yaşanan zor durumlarda soğukkanlı davranırlar.
  • İşte en gizemli ve sessiz burçlar! Bu burçlar kolay kolay kabuğunu kırmıyor!

    BAŞAK (23 AĞUSTOS – 23 EYLÜL)

    Başak burçları zamanlarını sevdikleri ile geçirmeyi tercih eder. Kolay kolay kabuğunu kırmayı sevmeyen başak burçları iyi bir gözlemcidir. Yalnız kalmayı tercih edebilirler.

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