Gizemli görünen ve kendileri hakkında bildiklerini hemen anlatmayan insanlar aslında deneyimledikleri tecrübelere dayanarak bu şekilde davranabilir. Bir başka değerlendirme olarak ise önce karşı tarafı tanıyıp samimiyet hissettikten ve gözlemledikten sonra kendileri hakkında görüşlerini paylaşabilirler.

Sır küpü gibi gözüken bu tip insanların genellikle ağır bastığı ve sık görüldüğü burçlar vardır.