İnşaat sektörünün uzun süredir talep ettiği yabancıya konut satışını artırması beklenen yeni teşvik devreye girdi. Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi. 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alan yabancılar tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyularak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecek. Peki Türkiye dışında hangi ülke ne kadarlık alıma oturum veya vatandaşlık veriyor?

100 bin Euro isteyen ülke de var, sabit gelir talep eden de. İşte o ülkeler:

Ülke Oturum izni için minimum ev satın alma tutarı Vatandaşlık /Oturum izni Karadağ Alt sınır yok Oturum izni (Yer yıl yenileniyor) Fiji 41.000 Dolar 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık Kolombiya 86.000 Dolar Oturum izni Uruguay 100.000 Dolar 10 yıl ikamet halinde vatandaşlık Brezilya 128.120 Dolar Oturum izni Macaristan 200.000 Euro 8 yıl ikamet halinde vatandaşlık Dominik Cumhuriyeti 250.000 Dolar Vatandaşlık (hemen) Yunanistan 250.000 Euro 5 yıl ikamet vatandaşlık Letonya 250.000 Euro 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık Dubai 272.000 Dolar Oturum izni Panama 300.000 Dolar Oturum izni Kıbrıs Rum Kesimi 350.000 Dolar Oturum izni Kıbrıs Rum Kesimi 2.000.000 Euro Vatandaşlık Bulgaristan 310.000 Euro 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık Malta 350.000 Euro Vatandaşlık (hemen) Güney Kore 444.000 Dolar 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık Andora 400.000 Euro Oturum izni İspanya 500.000 Euro 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık Portekiz 500.000 Euro 6 yıl ikamet halinde oturum izni İsviçre 1.000.000 Dolar 12 yıl ikamet halinde vatandaşlık Monaco 500.000 Euro 10 yıl ikamet halinde vatandaşlık İrlanda 1.000.000 Euro 8 yıl ikamet halinde vatandaşlık

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