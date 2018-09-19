İnşaat sektörünün uzun süredir talep ettiği yabancıya konut satışını artırması beklenen yeni teşvik devreye girdi. Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi. 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alan yabancılar tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyularak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecek. Peki Türkiye dışında hangi ülke ne kadarlık alıma oturum veya vatandaşlık veriyor?
100 bin Euro isteyen ülke de var, sabit gelir talep eden de. İşte o ülkeler:
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|Ülke
|
Oturum izni için minimum ev satın alma tutarı
|Vatandaşlık /Oturum izni
|Karadağ
|Alt sınır yok
|Oturum izni (Yer yıl yenileniyor)
|Fiji
|41.000 Dolar
|5 yıl ikamet halinde vatandaşlık
|Kolombiya
|86.000 Dolar
|Oturum izni
|Uruguay
|100.000 Dolar
|10 yıl ikamet halinde vatandaşlık
|Brezilya
|128.120 Dolar
|Oturum izni
|Macaristan
|200.000 Euro
|8 yıl ikamet halinde vatandaşlık
|Dominik Cumhuriyeti
|250.000 Dolar
|Vatandaşlık (hemen)
|Yunanistan
|250.000 Euro
|5 yıl ikamet vatandaşlık
|Letonya
|250.000 Euro
|5 yıl ikamet halinde vatandaşlık
|Dubai
|272.000 Dolar
|Oturum izni
|Panama
|300.000 Dolar
|Oturum izni
|Kıbrıs Rum Kesimi
|350.000 Dolar
|Oturum izni
|Kıbrıs Rum Kesimi
|2.000.000 Euro
|Vatandaşlık
|Bulgaristan
|310.000 Euro
|5 yıl ikamet halinde vatandaşlık
|Malta
|350.000 Euro
|Vatandaşlık (hemen)
|Güney Kore
|444.000 Dolar
|5 yıl ikamet halinde vatandaşlık
|Andora
|400.000 Euro
|Oturum izni
|İspanya
|500.000 Euro
|5 yıl ikamet halinde vatandaşlık
|Portekiz
|500.000 Euro
|6 yıl ikamet halinde oturum izni
|İsviçre
|1.000.000 Dolar
|12 yıl ikamet halinde vatandaşlık
|Monaco
|500.000 Euro
|10 yıl ikamet halinde vatandaşlık
|İrlanda
|1.000.000 Euro
|8 yıl ikamet halinde vatandaşlık