konut
Emlak
Haberler > Ekonomi > Emlak

İşte ev alana vatandaşlık veren ülkeler

Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirildi. 250 bin dolarlık gayrimenkul satın alan yabancılar tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyularak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecek. Peki hangi ülke ne kadarlık alıma oturum veya vatandaşlık veriyor? İşte o ülkeler

19.09.2018 - 09:56 | Güncelleme:

İnşaat sektörünün uzun süredir talep ettiği yabancıya konut satışını artırması beklenen  yeni teşvik devreye girdi. Türkiye'de gayrimenkul sahibi yabancıların vatandaşlığa geçişi için gereken asgari taşınmaz bedeli 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.  250 bin dolarlık gayrimenkul satın alan yabancılar tapu kayıtlarına üç yıl satılmama şerhi koyularak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabilecek. Peki  Türkiye dışında hangi ülke ne kadarlık alıma oturum veya vatandaşlık veriyor?

100 bin Euro isteyen ülke de var, sabit gelir talep eden de. İşte o ülkeler:

 

Ülke

Oturum izni için minimum ev satın alma tutarı

 Vatandaşlık /Oturum izni
Karadağ Alt sınır yok Oturum izni (Yer yıl yenileniyor)
Fiji 41.000 Dolar 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık
Kolombiya 86.000 Dolar Oturum izni
Uruguay 100.000 Dolar 10 yıl ikamet halinde vatandaşlık
Brezilya 128.120 Dolar Oturum izni
Macaristan 200.000 Euro 8 yıl ikamet halinde vatandaşlık
Dominik Cumhuriyeti 250.000 Dolar Vatandaşlık (hemen)
Yunanistan 250.000 Euro 5 yıl ikamet vatandaşlık
Letonya 250.000 Euro 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık
Dubai 272.000 Dolar Oturum izni
Panama 300.000 Dolar Oturum izni
Kıbrıs Rum Kesimi 350.000 Dolar Oturum izni
Kıbrıs Rum Kesimi 2.000.000 Euro Vatandaşlık
Bulgaristan 310.000 Euro 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık
Malta 350.000 Euro Vatandaşlık (hemen)
Güney Kore 444.000 Dolar 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık
Andora 400.000 Euro Oturum izni
İspanya 500.000 Euro 5 yıl ikamet halinde vatandaşlık
Portekiz 500.000 Euro 6 yıl ikamet halinde oturum izni
İsviçre 1.000.000 Dolar 12 yıl ikamet halinde vatandaşlık
Monaco 500.000 Euro 10 yıl ikamet halinde vatandaşlık
İrlanda 1.000.000 Euro 8 yıl ikamet halinde vatandaşlık

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.