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Hollanda'da ilk Türk kökenli belediye başkanı görevine başladı

Hollanda'da ilk Türk kökenli belediye başkanı Huri Şahin, yemin ederek resmen görevine başladı.

İşte Hollanda'nın ilk Türk kökenli belediye başkanı
Hollanda'da bir ilk! Belediye başkanı seçildi
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AA

Aslen Adanalı olan, Hollanda'nın Deventer kentinde doğan 47 yaşındaki Şahin, Rijswijk kentine belediye başkanı olarak atandı.

Şahin, Rijswijk Belediyesi'nde düzenlenen törende yemin ederek, resmen göreve başladı.

Törende yaptığı konuşmada, yakın zamanda vefat eden babasının 60'lı yıllarda işçi olarak Hollanda'ya geldiğini belirten Şahin, "Babam hiç okula gitmemişti ama yine de yazmayı öğrenip kendini daha da geliştirmeyi başardı, çünkü çok sabırlı ve kararlıydı. Hayatında adımlar atmaya cesaret etti. Bu bana göre ilham verici." ifadelerini kullandı.

Şahin, "Savunmasız insanlar göz ardı edilmemelidir. Kendi deneyimlerimden biliyorum ki bazen belediyeden gelen bir mektup, birinin hayatında çok önemli bir fark oluşturabilir. Rijswijk kentinde yaşayan tüm insanları dinleyen ilgili bir belediye başkanı olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Saygı" kelimesinin kendisi için bir anahtar olduğunu dile getiren Şahin, "Diyaloğu, tanışmayı, birbirimizi daha iyi tanımayı seviyorum. Ancak bu şekilde ilerleyebiliriz." diye konuştu.

AA muhabirine konuşan Şahin, Rijswijk Belediye Başkanı ve ülkede ilk Türk belediye başkanı olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Şahin, "Belediye yönetimine büyük destekte bulunmak, halka ve vatandaşlara çok yakın bir belediye başkanı olmak istiyorum. İyi ve kötü zamanlarında her zaman onların yanında olmak istiyorum." dedi.

Şahin'in kariyerinde, belediye meclis üyeliği, belediye encümen üyeliği, Çocuk Hakları Derneği Başkanlığı, Hollanda Danıştayı Başkan Yardımcısı Sekreterliği gibi farklı görevler bulunuyor.

Hollanda'da belediye başkanı, iş başvurusu yapılması üzerine belirli prosedürler uygulanarak Kral tarafından seçiliyor.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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