Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde 8 Temmuz'da, rayların altındaki toprağın şiddetli yağış nedeniyle kayması ve 5 vagonun devrilmesi sonucu 25 kişi can verirken, 340 yolcu da yaralanmıştı. Bu felaketin ardından dün gece Aydın'ın Sarayköy ile Buharkent ilçeleri arasında kalan Kızıldere mevkiinde kelimenin tam anlamıyla faciadan dönüldü.

KAHRAMAN MAKİNİST TRENİ DURDURDU



Hürriyet'ten İsmail Saymaz ve DHA'nın haberine göre, İzmir'den kalkıp Denizli'ye giden ve içinde 250 yolcu bulunan trenin makinisti, saat 19.30 sıralarında Kızıldere mevkiine geldiğinde şiddetli yağış nedeniyle Kızıldere Çayı'nın taştığını ve suların, rayların altını boşalttığını fark etti. Makinistin treni hemen durdurmasıyla olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

10 METRELİK HATTA 70 SANTİMLİK BOŞLUK



Sağanak yağış nedeniyle Denizli-İzmir tren seferleri durduruldu. Ray hattında incelemede bulunan Buharkent İlçesi'ne vekâleten bakan Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, "10 metre uzunluğunda ve yaklaşık 70 santim civarında bir boşluk mevcut. Demiryolu çalışanları bölgede çalışma başlattı. Sabaha kadar bir seferin yapılmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

SEL DEĞİL KIYAMET



Ucuz atlatılan olayın vehameti ise HABERTURK.COM takipçilerinin Kızıldere Çayı'nda yaşanan taşmaya ilişkin görüntülerinde ortaya çıktı. Video görüntülerinde yola taşan selin büyük bir çöp konteynerini devirdiği ve insanların, "Mahvolduk" sesleri yer aldı. Rayların altındaki toprağı dakikalar içinde oyup, yok eden sel nedeniyle birçok evi de su bastı.

UZMANLAR UYARIYOR 'BENZER OLAYLAR YAŞANABİLİR'



Habertürk TV'de, tren raylarında yaşanan toprak boşalmaları hakkında açıklamada bulunan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Atahan şöyle konuştu: "Demiryolları Türkiye'de çok yaygın şekilde kullanılan ulaşım modu. Yoğun yağışla rayların altındaki toprak boşalıyor. Çorlu kazasında bölgeye 1 saatte düşen yağış miktarı haziran ayında normalin 27 katı. İnanılmaz bir yağış. Bu yağış zemini olumsuz bir şekilde etkiliyor.

'DOLGU YAĞIŞLA YUMUŞUYOR'



Konu jeoteknikle ilgili. Biz rayları traverslere bağlıyoruz. Rayların altında bulunan bu elemanlar rayları bir arada tutuyor. Rayların altında bulunan özel taşıyıcı taşlardan yapılmış bir dolgumuz var. Bu dolgu yağışlarla yumuşuyor. Yoğun yağışın önünde durabilecek bir engel yok. Binaları kaydırıyor, arabaları sürüklüyorsa bu yağış bu dolguları alabiliyor. Bunları tahmin edebilmemiz gerekiyor. Bugün Denizli'de olan bu olayda makinistin dikkati çok kötü bir kazayı engellemiş oldu. En büyük sorun yoğun yağışın rayların altındaki malzemeyi boşaltması. Bunun önüne geçilebilmesi için bazı mühendislik uygulamalarının hayata geçirilmesi gerekiyor. TCDD ray bakımı, onarımı için özel makinelerle düzenli çalışmalar yapıyor. Ancak siz ne yaparsanız yapın, bu boşlukların oluşmasını engellemez. Bunu öngörebilir, seferleri iptal edebiliriz."

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