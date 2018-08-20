SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri

20.08.2018 - 09:44 | Güncelleme:

Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle farklı lezzetlere ev sahipliği yapan Taylandlıların yemek zevkleri oldukça ilginç! İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak yemekleri...

  • 1 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    1 | 79

    Yemekler bir ülkenin kültürünü, tarihini ve insanlarını daha iyi anlamanın en bilindik yollarından bir tanesi. Sokak yemekleri sayesinde de sadece yerel yemeklerin lezzetini keşfetmekle kalınmaz, aynı zamanda temsil ettikleri kültürler de keşfedilir. Tayland da sokak yemek kültürüyle bilinen ülkelerden biri. Deniz ürünlerinin çeşitliliğiyle ilginç yemeklere ev sahipliği yapan Tayland sokak yemeklerini bir araya getirdik. 

  • 2 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    2 | 79

    KIZARTILMIŞ BÖCEKLER

    Tayland sokak lezzetlerinin belki de en meşhur olanıdır kızartılmış böcekler... 

  • 3 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    3 | 79

    Bizim kültürümüzle uzaktan yakından alakası olmayan bu yiyecek Tayland'da kızgın yağda kızartıldıktan sonra yenilir. 

  • 4 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    4 | 79

    Tüketilen böceklerin arasında ağustos böceği, akrep, kırmızı karınca, solucan, ipek böceği, tarantula, akrep ve çekirge yer alır. 

  • 5 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    5 | 79

    Buraya gittiğinizde böceklerin fotoğrafını çekmek için bile ücret ödemeniz gerekiyor. Çünkü sokak satıcıları turistlerin bu böcek merakını da fırsata çevirmiş durumda. Öte yandan yerliler böcek tüketmiyor aslında.

  • 6 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    6 | 79

    Özellikle Bangkok şehrinde yer alan böcek tezgahlarına sadece bakmak bile tüyler ürpertiyor ancak eğer isterseniz buraya gittiğinizde siz de kimi cesur turistler gibi bu böcekleri tadabilirsiniz.

  • 7 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    7 | 79
  • 8 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    8 | 79
  • 9 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    9 | 79
  • 10 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    10 | 79

    AHTAPOT IZGARA

    Ahtapotlar iyice temizlendikten sonra ızgara ateşinde pişer ve ortaya bu yemek çıkar. 

  • 11 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    11 | 79
  • 12 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    12 | 79
  • 13 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    13 | 79

    GÖKKUŞAĞI ISTAKOZU

    Mavinin en güzel renklerini barındıran bu ıstakoz çeşidi ızgarada pişirilir.

  • 14 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    14 | 79

    Önce iyice temizlenip kabuğundan ayrılan ıstakoz daha sonra ikiye ayrılır.

  • 15 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    15 | 79

    İkiye ayrılan ıstakoz yıkanır.

  • 16 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    16 | 79

    Daha sonra da ızgaraya atılır, lezzetlenmesi için üzerine tereyağı eklenir.

  • 17 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    17 | 79

    Daha sonra ters çevrilerek öteki taraf pişirilir!

  • 18 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    18 | 79
  • 19 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    19 | 79
  • 20 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    20 | 79

    YABANCI KARİDES

    Deniz ürünü olmasına karşılık oldukça ağır bir yiyecek yabancı karides.Çünkü iyice temizlenip ayıklanan bu karidesi Taylandlı insanlar kızgın yağda kızartarak tüketiyor. 

  • 21 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    21 | 79

    Çünkü iyice temizlenip ayıklanan bu karidesi Taylandlı insanlar kızgın yağda kızartarak tüketiyor. 

  • 22 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    22 | 79

    İşte yapım aşamaları...

  • 23 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    23 | 79
  • 24 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    24 | 79
  • 25 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    25 | 79
  • 26 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    26 | 79
  • 27 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    27 | 79
  • 28 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    28 | 79
  • 29 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    29 | 79
  • 30 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    30 | 79

    DENİZ SALYANGOZU

    Yerel halkın sıklıkla tüketildiği bu salyangoz türü, turistlere tuhaf gelebilir. 

  • 31 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    31 | 79

    Oldukça tehlikeli bir canlı olan deniz salyangozu yenmeden önce güzelce yıkanır, ardından da kabuğundan ayrılır.

  • 32 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    32 | 79
  • 33 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    33 | 79
  • 34 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    34 | 79
  • 35 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    35 | 79
  • 36 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    36 | 79
  • 37 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    37 | 79

    Kabuğundan ayrılan deniz canlısı ince ince doğranır. 

  • 38 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    38 | 79
  • 39 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    39 | 79
  • 40 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    40 | 79

    Ardından sebzelerle sote edilir. 

  • 41 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    41 | 79
  • 42 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    42 | 79

    İşte hazır!

  • 43 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    43 | 79

    AT NALI YENGEÇ YUMURTASI

    Oldukça hazırlaması zor bir yemektir.

  • 44 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    44 | 79

    Şekil olarak at nalına benzemesinden dolayı bu ismi alan bu canlının içindeki yumurtalar, Taylandlılar için oldukça lezzetli.

  • 45 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    45 | 79

    İşte kare kare bu yemeğin yapılışı...

  • 46 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    46 | 79
  • 47 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    47 | 79
  • 48 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    48 | 79
  • 49 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    49 | 79
  • 50 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    50 | 79
  • 51 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    51 | 79
  • 52 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    52 | 79
  • 53 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    53 | 79

    SAKOO SAİ MOO

    Taylandlıların geleneksel nişastasıyla yapılan hamurun içerisine kıyma harcı ve kahverengi şeker eklenerek yapılır. 

  • 54 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    54 | 79

    Bu yiyecek buharda pişirildikten sonra servis edilir. 

  • 55 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    55 | 79
  • 56 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    56 | 79
  • 57 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    57 | 79
  • 58 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    58 | 79

    Üzerine de kavrulmuş yer fıstığı ve  balık sosu eklenir. 

  • 59 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    59 | 79

    SOSİS, PEYNİR VE YUMURTALI PANKEK

    Bizim yaptğımız pankeklerden pek de farklı görünmeyen bu yiyeceğin içindeki malzemeler oldukça karışık. 

  • 60 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    60 | 79

    İşte hazırlama aşamaları...

  • 61 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    61 | 79
  • 62 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    62 | 79
  • 63 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    63 | 79
  • 64 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    64 | 79

    KÖPEKBALIĞI ÇORBASI

    Adından da anlaşılacağı gibi köpekbalığı etinden yapılan bu çorba, sirke ve çeşitli baharatlarla tatlandırılır.

  • 65 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    65 | 79
  • 66 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    66 | 79
  • 67 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    67 | 79
  • 68 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    68 | 79

    TAKOYAKİ AHTAPOT TOPLARI

    İlk önce waffle makinesini andıran bir cihaza hamur harcı dökülür. 

  • 69 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    69 | 79

    Ardından da ahtapot parçaları minik topların ortasına yerleştirilir. 

  • 70 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    70 | 79

    İşte adım adım yapılışı...

  • 71 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    71 | 79
  • 72 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    72 | 79
  • 73 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    73 | 79
  • 74 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    74 | 79

    ÇİĞ YENGEÇ SALATASI

    Yengeçler yıkanarak kabuklarından ayrılır. 

  • 75 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    75 | 79
  • 76 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    76 | 79
  • 77 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    77 | 79
  • 78 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    78 | 79

    Ufak ufak doğranan etler, salata malzemelerinin içerisine aktarılır

  • 79 İşte Tayland'ın başkenti Bangkok'un sokak lezzetleri
    79 | 79

    Çiğ yengeç salatası hazır!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X