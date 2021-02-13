Liste hazırlarnırken, bir mahallenin atmosferi, sunulan yiyecek ve içecekler, gece hayatı ve kültürüne bakılırken koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sefer bir mahallenin topluluk ruhu ön planda tutuldu. Listede, mahalle kültürünün ve komşuluk ilişkilerinin kuvvetli olduğu semtler ön plana çıktı.