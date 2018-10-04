İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, “Genel Nüfusta Tütün, Alkol ve Madde Kullanımına Yönelik Tutum ve Davranış” başlıklı araştırmasını tamamladı.

Araştırmanın amacı şöyle anlatıldı: “Halkın geneli arasında kullanılan yasal ve yasadışı maddelerin yaygınlık ve idame oranlarının cinsiyet ve yaş gruplarına göre rapor edilmesi. Yasadışı ve yasal bağımlılık yapıcı maddelerin genel kullanım şekilleri arasındaki ilişkilerin ülkelerarası değerlendirmelerinin yapılmasına olanak vermek. Belirli nüfus özellikleri ile tütün, alkol ve madde kullanımı arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesine olanak vermek.”

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin model anketi kullanılarak yapılan araştırmada 15 ile 64 yaş arasındaki hane halkına yüz yüze sorular soruldu. Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan adreslerde 42 bin 754 kişi ile görüşülerek yapılan ankete katılanların yüzde 52’sini kadınlar, yüzde 48’ini erkekler oluşturdu.

Ankete katılanların yüzde 4.9’u okuryazar değil, yüzde 32’si ilkokul mezunu, yüzde 14.5’i ortaokul mezunu, yüzde 18’i normal lise mezunu, yüzde 5.1’i meslek lisesi mezunu, yüzde 3.3’ü 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu, yüzde 10.6’sı 4 yıllık üniversite mezunu, yüzde 6’sı üniversite öğrencisi ve yüzde 4.5’i lise öğrencisi.

SİGARA KULLANIM ORANI YÜZDE 47

Ankete katılanların yüzde 47’si hayatında en az bir kere sigara, puro, pipo, nargile gili tütün ürünü kullandığını söylemiş. Erkeklerde bu oran yüzde 61.9 iken kadınlarda yüzde 32.2 olarak belirlenmiş.

ALKOL KULLANIM ORANI YÜZDE 22

Emniyet’in yaptığı araştırmaya göre hayatında en az bir kere alkollü içecek kullananların oranı yüzde 22.1 olarak belirlenmiş. Bu oran, erkeklerde yüzde 34.3 iken, kadınlarda yüzde 10.7 çıkmış. Alkollü içecekleri ilk kez deneme yaşı yüzde 19.94 olarak ölçülmüş. Son bir ay içerisinde alkollü içecek kullandığını söyleyenlerin oranı da yüzde 8.6 olarak belirlenmiş.

SAKİNLEŞTİRİCİ KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 5.8

Yatıştırıcı, sakinleştirici, uyku verici, vücut geliştirici ve dikkat artırıcı ilaçlardan hayatında en az bir kere kullandığını söyleyen deneklerin oranı da yüzde 5.8.

Erkeklerde bu oran yüzde 3.9 iken, kadınlarda bu oranın yüzde 7.7 ye yükseldiği görülüyor.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANANLARIN ORANI YÜZDE 3.1

Ankete katılanların yüzde 3.1 i hayatında en az bir kere uyuşturucu madde kullandığını söylemiş. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 94’ü erkek, yüzde 6’sı ise kadın.

Hayatında en az bir kere uyuşturucu madde kullananların yaş gruplarına göre dağılımı da şöyle belirlenmiş:

* 15-24 yaş grubu yüzde 35.4

* 24-24 yaş grubu yüzde 30

* 35-44 yaş grubu yüzde 18.3

* 45-54 yaş grubu yüzde 7.8

* 55-64 yaş grubu yüzde 8.5

Hayatında en az bir kere uyuşturucu madde kullananların yüzde 20’si ilkokul mezunu, yüzde 18.3’ü ortaokul mezunu, yüzde 29.9’u lise mezunu.

MADDE KULLANANLARIN YÜZDE 52.2’Sİ BEKAR

Uyuşturucu madde kullananların yüzde 52.2. si bekar, yüzde 39.9’unun de evli olduğu, yüzde 4’ünün boşanmış olduğu da araştırmada belirlenen durumlar arasında yer aldı.

Araştırmada algıya ilişkin bulgular da yayınlandı. Buna göre, ankete katılanların yüzde 15.5’i uyuşturucu bağımlısını “Suçlu” olarak görürken, yüzde 42.7’si “Hasta” olarak gördüğünü belirtmiş.

NÜFUSUN YÜZDE 81’İ ALKOL KULLANMAYI HOŞ GÖRMÜYOR

Genel nüfusun yüzde 70’i sigara kullanmayı, yüzde 81.5’i alkol kullanmayı, yüzde 97’si uyuşturucu kullanmayı ve yüzde 93.3’ü de hekim önerisi dışında sakinleştirici kullanmayı hoş görmediğini açıklamış.

Ankete katılanların yüzde 70’i sigara kullanmayı “ağır risk” olarak tanımlarken, yüzde 82.2’si alkol kullanmayı, yüzde 97.3’ü uyuşturucu kullanmayı ve yüzde 92.1’i hekim önerisi dışında sakinleştirici kullanmayı ‘ağır risk’ olarak gördüğünü belirtmiş.

ALKOL VE TÜTÜN KULLANIM ORANI DÜŞTÜ

Araştırmanın sonuç bölümünde tütün ve alkol kullanımı konusunda ülkemizde az da olsa bir düşüş olduğu belirtilirken, ilaç suistimalinin de ciddi bir sorun olarak ortaya çıktığı belirtildi.

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