İstediği ayakkabı alınmayınca evi terk etti 0:00 / 0:00

İHA

Oğlunu çok sevdiğini söyleyen baba Yılmaz Taşçı, kendisinin iyiliği için söylediği her şeyi yanlış anladığını belitti. Oğluna ‘ben, sen ne dersen yaparım, dön evine’ diyerek seslendi.

İHA'nın haberine göre, oğlunun kendilerine küsmesinin ardından odasına kapandığını ifade eden baba Taşçı, “Bir sene önceye kadar bizi seviyordu, en son bir ayakkabı istedi o ayakkabıyı almadım diye küstü bize, bir yıldan bu yana bizimle konuşmuyordu. Kendini odaya kapattı, çıkıp hiç dolaşmıyor, yemeğini getiriyoruz ayrı yiyor, bizim yanımıza gelmiyor, konuşmuyor bütün zamanını evin içinde odasında geçiriyordu” dedi.

"7 GÜNDEN BU YANA KAYIP"

Tartışma yaşadıkları günü anlatan baba Taşçı, “O gün annesi odasını temizleyeyim dedi o da istemedi. Hep olumsuz şeyler söyledi bende oğlum, biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz sen bizi anlamıyorsun dedim. Kızdı, tartıştık sonra çekti gitti evden. 7 gün oldu daha dönmedi” ifadelerini kullandı.

Oğluna dönmesi için seslenen baba Taşçı, “Gökdeniz oğlum, ben sana kızdım anlarsın diye ama sen beni yanlış anladın. Ben seni çok seviyorum, ben sen ne dersen yaparım, sana yardımcı olmaya çalışıyorum sen ters anlıyorsun. Dön gel oğlum evine biran önce. Hiç kimseyle bir bağlantı kurmamış, endişeleniyoruz, biran önce gelmesini istiyorum, bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu. Gözyaşları ile oğlu Gökdeniz’in kıyafetlerini koklayan anne Fatma Taşçı da, oğlunun yanına iki gömlek ve bir kapüşonlu hırka alarak evden çıktığını kaydetti. Çocuklarının bulunması için kayıp bildiriminde bulunan aile şimdi Gökdeniz’den gelecek güzel haberi bekliyor.