İstenmeyen adam: Emiliano Martinez

Martinez'in yaptığı hareket gündemin en çok konuşulan konularından biri oldu. Tepkiler gelince ünlü futbolcu açıklama yaptı. TyC Sports’a konuşan Martinez, ödülü aldıktan sonra yaptığı hareketle ilgili olarak, “Fransızlar beni yuhaladığı için yaptım. Onların kibirlerini anlayamıyorum” dedi.