Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini yayımladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi, bu yılın nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 3,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9 azaldı. Endeks, bu dönemde sanayide yüzde 0,5, inşaatta yüzde 1,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 azalış kaydetti.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre değişiklik göstermedi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1,1 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 1, inşaat sektöründe yüzde 2,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 azalış gösterdi.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ

Brüt ücret-maaş endeksi, nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 arttı. Endeks, sanayide yüzde 19,1 inşaatta yüzde 18,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,1 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,9 arttı. Endekste, sanayi sektöründe yüzde 3,4, inşaat sektöründe yüzde 2,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 artış belirlendi.

Saatlik iş gücü maliyeti endeksi, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 15,8 artarken sanayi sektöründeki artış yüzde 17,8, inşaat sektöründe yüzde 19,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,7 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik iş gücü maliyeti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 4,8 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5 yükseldi.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 15,7 ARTTI

Saatlik kazanç endeksi, bu dönemde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,7 artarken sanayi sektöründeki yükseliş yüzde 17,8, inşaat sektöründe yüzde 19,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 13,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,1 artış gösterdi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,5, inşaat sektöründe yüzde 4,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 5,4 yükseldi.

Takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 arttı. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 17,9, inşaat sektöründe yüzde 21,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14 artış olarak kaydedildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi ise nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,7 artarken sanayi sektöründe yüzde 4,9, inşaat sektöründe yüzde 4,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,7 artış hesaplandı.





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ