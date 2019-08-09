İstikbal Mobilya Kayserispor, Yunanistan Süper Lig ekibi PAOK'tan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Pedro Henrique dün akşam Kayseri’ye geldi.
Yunanistan ekibi PAOK'tan İstikbal Mobilya Kayserispor’a transfer olacak olan Brezilyalı kanat oyuncusu Pedro Henrique, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Akşam saatlerinde Kayseri’ye gelen Pedro Henrique'yi, Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale havaalanında karşıladı. Pedro Henrique sarı-kırmızılı atkı ile poz verdi.
Pedro Henrique, Kayseri ekibinin yaz transfer dönemindeki 15. transferi.
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