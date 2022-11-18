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Haberler Gündem 3. Sayfa BÖYLE KEŞFETMİŞ! Son dakika: İstiklal bombacısının keşif görüntüleri ortaya çıktı!
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İstiklal bombacısının keşif görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da İstiklal Caddesi'ni kana bulayan kadın terörist Ahlam Albashır'ın keşif ile Esenler'de telefonla konuştuğu anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

BÖYLE KEŞFETMİŞ! Son dakika: İstiklal bombacısının keşif görüntüleri ortaya çıktı!
İstiklal bombacısının keşif görüntüleri ortaya çıktı!
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Genel

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İfadesinde Taksim'de iki kez keşif yaptığını söyleyen kadın terörist Ahlam Albashır'ın, bu anlara ilişkin İstiklal Caddesi'ndeki görüntüleri ortaya çıktı.

AA'da yer alan habere göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, bombalı saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde keşif yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Söz konusu görüntülerde, kot pantolonlu ve başörtülü Albashır'ın 4 Kasım, saat 17.30 sıralarında caddede yürüdüğü görülüyor.

Görüntülerde, bölgede keşif yaptığı anlaşılan terörist Albashır'ın patlamanın yaşandığı gün olduğu gibi yine elinde gül taşıması dikkati çekiyor.

ESENLER'DEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

DHA'nın haberine göre, bombalı saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi de kameraya yansıdı.

Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafetler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor.

Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları.

Fotoğraflar: DHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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