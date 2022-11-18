İstiklal bombacısının keşif görüntüleri ortaya çıktı!

İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İfadesinde Taksim'de iki kez keşif yaptığını söyleyen kadın terörist Ahlam Albashır'ın, bu anlara ilişkin İstiklal Caddesi'ndeki görüntüleri ortaya çıktı.

AA'da yer alan habere göre, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın saldırıdan 9 gün önce caddede keşif yaptığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.