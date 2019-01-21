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Fatih’te 5 Kasım 2017 tarihinde 10 yaşındaki oğlu Yiğitcan Türkoğlu’nu 16 kez bıçaklayarak öldüren Nezir Türkoğlu, yerel mahkeme tarafından ‘'kasten yakın akrabayı öldürme', 'öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 35 yıl 9 ay hapse çarptırılmıştı.
Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. Ceza Dairesi davanın duruşmalı görülmesine hükmetti.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Nezir Türkoğlu Silivri Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı. Yiğitcan Türkoğlu’nun annesi Neriman Türkoğlu’nun avukatı ile sanık avukatı da salonda hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanık önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyerek, ‘Başka bir diyeceğim yoktur” dedi.
“EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"
Bunun üzerine söz alan katılan avukatı Esin Yeşilırmak, “Müvekkilim ağır psikolojik travma altında olduğu için duruşmaya katılamadı. Şikayetimiz devam etmektedir. Biz yerel mahkemenin kararının usul ve yasaya uygun olduğunu düşünüyoruz. İstinaf taleplerinin reddini istiyoruz” diye konuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da söz alarak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
"BİR ŞEY DİYEMEM Kİ"
Son sözü sorulan sanık Nezir Türkoğlu, “Bir şey diyemem ki efendim. Ne diyeyim ki bu durumda?” dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ ONANDI
Davayı karara bağlayan ceza dairesi, yerel mahkeme tarafından sanık Nezir Türkoğlu hakkında “kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
HAPİS CEZASINA 25 YIL İNDİRİM
Daire, 35 yıl 9 ay hapis cezasında ise yeni bir karar verdi. Sanığa "kasten yaralama" suçundan yerel mahkeme tarafından verilen 9 aylık hapis cezasını onayan daire, oğluna karşı “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunda verilen 7 yıl 6 aylık hapis cezasını ise 10 yıla çıkardı.
Sanık Nezir Türkoğlu hakkında yerel mahkeme tarafından “oğlunu zehirleme suretiyle öldürmeye teşebbüs" ve “eşinin hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından verilen toplamda 27 yıl 6 ay hapis cezasını kaldırarak, bu suçlardan beraatine karar verdi.
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