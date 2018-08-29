Orjin Grup ve Doğuş Grubu ortaklığı ile 2005 yılında inşaatına başlanan İstinyePark AVM, 2007 yılında faaliyete başlamıştır. 87 bin metrekaresi mağaza alanı toplam 270 bin metrekare inşaat alanı, 280 mağazası ve 3600 araçlık otopark kapasitesi ile İstanbul’daki en önemli alışveriş merkezlerinden biri olarak hizmet veriyor.

İstinyePark; 2008 yılında dünyanın en büyük gayrimenkul ve perakende fuarı Mapic’ten ‘Yılın Alışveriş Merkezi Geliştiricisi’, 2009 yılında Uluslararası Alışveriş Merkezleri Konseyi ICSC’den Maxi Ödülleri kapsamında ‘Grand Opening, Expansion & Renovation’, ‘Maxi Silver Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ardından yine ICSC’nin ‘Avrupa’nın En İyi Alışveriş Merkezi’ seçtiği İstinyePark, Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği AMPD’ye ait “Yılın Alışveriş Merkezi” ödülüne de layık görüldükten sonra, son olarak 2012 yılında perakende dalında “FIABCI Prix d'Execellence” ödülünü kazandı.

İSTİNYEPARK AVM ÇALIŞMA SAATLERİ 2018

İstinyePark AVM hafta içi hergün mesaiye sabah 10:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 22:00'a kadar aralıksız olarak devam eder. İstinyePark AVM bunun dışında 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz ve 1 Ocak gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermektedir. Ancak Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve arefe günlerinde çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

İSTİNYEPARK AVM İLETİŞİM BİLGİLERİ 2018

İstinyePark AVM, İstinye Bayırı Caddesi No: 73 34460 Sarıyer - İstanbul adresinde bulunmaktadır. İstinyePark AVM'ye 0 212 345 55 55 nolu telefondan ulaşabilirsiniz...

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