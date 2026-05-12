Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İstismar soruşturmasında anneye de tutuklama | Son dakika haberleri

        İstismar soruşturmasında anneye de tutuklama

        Bartın'ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel istismar soruşturmasında tutuklu sayısı artarken, mağdur çocuğun annesi de "aile yükümlülüğünü ihlal" ve "delilleri gizleme" suçlamalarıyla tutuklandı. Devlet korumasına alınan çocuğa ilişkin soruşturma sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 21:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstismar soruşturmasında anneye de tutuklama

        Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki G.Ö. isimli kız çocuğuna yönelik 33 şüphelinin tutuklandığı 'cinsel istismar' soruşturması kapsamında çocuğun annesi T.Ö. de 'Aile yükümlülüğünü ihlal' ve 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçlamasıyla tutuklandı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Amasra ilçesinde G.Ö.'ye yönelik cinsel istismar soruşturması kapsamında 33 şüpheli tutuklanmış, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. G.Ö.’nün annesi T.Ö. de soruşturma kapsamında bugün gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen T.Ö., 'Aile yükümlülüğünü ihlal' ile 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur kız G.Ö.'nün ise devlet korumasına alındığı öğrenildi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da hayvan pazarında kavga; 1 ölü, 13 yaralı

        VAN'da canlı hayvan pazarında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        Sel ve dolu alarmı: birçok kentte hayat durma noktasına geldi
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        "Savaşın maliyeti 29 milyar dolara yaklaştı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        77 kişiye mezar olan binanın müteahhidine 12 yıl hapis
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Acı haber
        Acı haber
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!