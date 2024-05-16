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        Haberler Ekonomi Emlak İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Araç: Konut fiyatları yüzde 20-25 düştü - Emlak Haberleri

        İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Araç: Konut fiyatları yüzde 20-25 düştü

        Konut fiyatları, özellikle de 2. el konutlar yüzde 20-25 oranında düştü. İşte ortalama fiyatlar... Esra Toptaş yazdı...

        Giriş: 16.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:05
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        "Konut fiyatları yüzde 20-25 düştü"
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        Konut sektöründeki durgunluk fiyatlara da yansıdı. İlanlarda konut fiyatları yüzde 20-25 oranında düştü.

        İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, konut sektöründeki son durumu şöyle anlattı: “Piyasadaki nakit sıkıntısından dolayı sektör bir türlü hareketlenmedi. Faizlerin yüksek olmasından dolayı elinde nakit parası olan bankaya bağladı. İkinci el konut fiyatlarının yüzde 20-25 oranında düşmesine rağmen sektör durgun. Tapu dairelerindeki hareketin en önemli nedeni ise vatandaşlık için ev almış yabancıların 3 yılın dolmasının ardından satış yapması.”

        Şenay Araç, İstanbul’da semt semt konut fiyatlarının nerden nereye düştüğünü açıkladı…

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        EV FİYATLARI NEREDEN NEREYE DÜŞTÜ?

        * Bahçeşehir‘de 5.500.000 TL olan 2+1 daire şu an 4.500.000 TL civarı

        * Beylikdüzü’nde 3.800.000 TL’den den başlayan 2+1 daireler şu anda 2.800.000 TL civarı

        * Halkalı eski sitelerde 4.800.000 TL’den ilanda olan daireler şu anda 3.800.000 TL civarı

        * Halkalı yeni sitelerde 12 milyon TL olan daireler şu anda 10 milyon TL civarı

        * Etiler’de eski binalarda 2 + 1 16 milyon olan daireler şimdi 13.500.000 TL civarı

        * Etiler’de yeni projelerde 2 + 1 21-22 milyon olan daireler şu anda 18-19 milyon TL arası

        * Bakırköy’de eski binalarda 2 + 1 daire 6.500.000’dan şu an 5.500.000 TL civarı

        * Ataköy’de 2 + 1 7.500.000 iken şu an 6.250.000 den başlıyor

        * Ataköy’de deniz kenarı 5 + 1 daire 110 milyon TL civarı iken şu an 85 milyon TL

        * Nişantaşı’nda eski binalarda 2 + 1 daire 18 milyon TL’den şu an 15 milyon TL’ye düştü

        * Şişli'de 2 + 1 eski binalarda 11 milyonken şu an 8.500.000 ile 9 milyon TL arası

        * Nişantaşı’nda lüks projelerde 2+1 50 milyon TL olan daire şu an 44 milyon TL civarı

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