İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Araç: Konut fiyatları yüzde 20-25 düştü

Konut sektöründeki durgunluk fiyatlara da yansıdı. İlanlarda konut fiyatları yüzde 20-25 oranında düştü.

İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, konut sektöründeki son durumu şöyle anlattı: “Piyasadaki nakit sıkıntısından dolayı sektör bir türlü hareketlenmedi. Faizlerin yüksek olmasından dolayı elinde nakit parası olan bankaya bağladı. İkinci el konut fiyatlarının yüzde 20-25 oranında düşmesine rağmen sektör durgun. Tapu dairelerindeki hareketin en önemli nedeni ise vatandaşlık için ev almış yabancıların 3 yılın dolmasının ardından satış yapması.”

Şenay Araç, İstanbul’da semt semt konut fiyatlarının nerden nereye düştüğünü açıkladı… REKLAM EV FİYATLARI NEREDEN NEREYE DÜŞTÜ? * Bahçeşehir‘de 5.500.000 TL olan 2+1 daire şu an 4.500.000 TL civarı * Beylikdüzü’nde 3.800.000 TL’den den başlayan 2+1 daireler şu anda 2.800.000 TL civarı * Halkalı eski sitelerde 4.800.000 TL’den ilanda olan daireler şu anda 3.800.000 TL civarı * Halkalı yeni sitelerde 12 milyon TL olan daireler şu anda 10 milyon TL civarı * Etiler’de eski binalarda 2 + 1 16 milyon olan daireler şimdi 13.500.000 TL civarı