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İsveç Başbakanı Kristersson'dan Türkiye ve NATO açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'nda "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz" diye konuşmuştu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson konuya ilişkin İsveç medyasında açıklamalarda bulundu. Kristersson "Uzun süredir devam eden üçlü mutabakata ve görüşmelere geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Kristersson'dan Türkiye ve NATO açıklaması
HABERTURK.COM

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveçli Expressen'e verdiği röportajda Türkiye ile yaşanan gerilim ve NATO sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki sözlerinin hatırlatılması üzerine Kristersson "Benim bu konuda cevabım İsveç, Finlandiya ve Türkiye ile üçlü bir anlaşmamız olduğu yönünde. Ülkelerimiz arasında temelde geçerli olan budur. Burada ifade özgürlüğü ya da din ile ilgili bir şey yok. Çok dikkatli davranıyoruz. Öfkeyi anlamak mümkün. Bırakın saygılı olmayı, yasal olanın her zaman uygun olmadığını birkaç kez söyledim. Bu durumda Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yakıldığında oldukça kızgın olmalarını anlıyorum. Ancak bu Türkiye ile olan anlaşmamızı kapsamıyor" dedi.

Kristersson Türkiye'nin sürece yönelik ciddi olduğunu düşündüklerini belirterek "Ben her zaman ciddi olduklarını düşünüyorum. Ancak uzun süredir devam eden üçlü mutabakata ve görüşmelere geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de ülkelerimiz arasında sakin ve soğukkanlı bir konuşma iklimine sahip olmamız gerekiyor. Bu nedenle, İsveç'te herkesin biraz aklını başına toplamasının zamanının geldiğini düşündüğümü söyledim" diye belirtti.

"Anlaşma yerine getirildiği sürece Erdoğan'ın bu konudaki fikrini değiştireceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Kristersson "Anlaşmamızın geçerli olduğuna inanıyorum. Geçerli olmadığına dair herhangi bir işaret almadık" yanıtını verdi.

Gazetecinin "Finlandiya'da Kuran yakmak yasak, İsveç'in de aynı şeyi yapması ve yasaklaması gerektiğiniz düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Kristersson "Hayır, şu anda böyle bir durum söz konusu değil ve İsveç'te ifade özgürlüğü mevzuatımızı değiştirmek gibi bir tartışmamız da yok. Öte yandan Finlandiya'nın gösterdiği şey, tamamen demokratik olan ve çok geniş bir ifade özgürlüğüne sahip olan farklı ülkelerin bunu farklı şekillerde uygulayabildiğidir. Ancak şu anda İsveç'te mevzuatımızı değiştirmemiz gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

"Kuran'ı yakmak bu kadar önemli mi?" sorusuna ise Kristersson bunun 'ifade özgürlüğü' ile ilgili olduğunu savundu ve "İsveç'te çok geniş bir ifade özgürlüğü tanımımız var. Bunun şu ana kadar çok iyi gittiğini de düşünüyorum. Ancak bu aynı zamanda biraz sorumluluk almanızı da gerektiriyor" yanıtını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN "İSVEÇ BOŞUNA UĞRAŞMA" DEMİŞTİ

G&ouml;rsel: Anadolu Ajansı
Görsel: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında "İsveç, boşuna uğraşma. Sen benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece biz sizin NATO'ya girmenize evet demeyiz" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO'ya üyelik konusunda geçtiğimiz hafta da "Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak ama Finlandiya'nın da aynı yanlışı yapmaması lazım" açıklamasında bulunmuştu.

Ardından geçtiğimiz gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "Güvenlik endişeleri nedeniyle NATO'ya üye olmak istediklerini de biliyoruz. Ama bir taraftan o iki ülkenin güvenlik endişelerini anlarken, Türkiye'nin güvenlik endişesinin karşılanmaması kabul edilemez, o da terörle mücadeledir. Maalesef bu terör örgütleri FETÖ, PKK, PYD bu ülkelerde özellikle İsveç'te yoğun bir mevcudiyeti var bunların. Sadece mevcudiyet değil çok faaliyet gösteriyorlar. Para toplama, terörizmin finansmanı aslında bu ona girer. Aynı zamanda insan devşirme, oralardan Irak'taki Kandil Dağı'na, Suriye'ye insan devşiriyorlar, propaganda devam ediyor" demişti.

FİNLANDİYA'DAN ÜLKEDE KURAN YAKMAYA MÜSAADE EDİLMEYECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

Öte yandan NATO'ya adaylık başvurusunda bulunan bir diğer ülke Finlandiya polisi, kamuya açık alanlarda Kur'an-ı Kerim gibi kutsal kitapların yakılmasına izin vermeyeceğini bildirmişti.

Finlandiya basınının, ülkede faaliyet gösteren STT haber ajansına dayandırdığı habere göre, Finlandiya Ulusal Polis Kurulu, kutsal kitapların yakılmasını "cezalandırılabilir suç" olarak değerlendirecek. Buna göre, kutsal kitapların saygısızlığa uğraması da benzer şekilde ele alınacak.

AVRUPA'DAKİ KURAN-I KERİM YAKMA EYLEMLERİ

G&ouml;rsel: Associated Press
Görsel: Associated Press

İsveç'te 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Danimarka'da da provokasyonlarına devam ederek Türk Büyükelçiliği'nin karşısında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Hollanda'da ise ırkçı Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, 23 Ocak'ta Lahey kentinde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Finlandiya Emniyet Görevlisi Vesa Pihajoki, "Kur'an-ı Kerim'in yakılması planlanmış olsaydı polis, gösteriyi düzenleyen kişiye izin verilmeyeceğini önceden bildirirdi. Ayrıca söz konusu faaliyet bir gösteri sırasında veya polisin dikkatini çeken başka bir durumda gerçekleşirse, polis müdahale edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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