İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveçli Expressen'e verdiği röportajda Türkiye ile yaşanan gerilim ve NATO sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'ndaki sözlerinin hatırlatılması üzerine Kristersson "Benim bu konuda cevabım İsveç, Finlandiya ve Türkiye ile üçlü bir anlaşmamız olduğu yönünde. Ülkelerimiz arasında temelde geçerli olan budur. Burada ifade özgürlüğü ya da din ile ilgili bir şey yok. Çok dikkatli davranıyoruz. Öfkeyi anlamak mümkün. Bırakın saygılı olmayı, yasal olanın her zaman uygun olmadığını birkaç kez söyledim. Bu durumda Türk Büyükelçiliği önünde Kuran yakıldığında oldukça kızgın olmalarını anlıyorum. Ancak bu Türkiye ile olan anlaşmamızı kapsamıyor" dedi.

Kristersson Türkiye'nin sürece yönelik ciddi olduğunu düşündüklerini belirterek "Ben her zaman ciddi olduklarını düşünüyorum. Ancak uzun süredir devam eden üçlü mutabakata ve görüşmelere geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de ülkelerimiz arasında sakin ve soğukkanlı bir konuşma iklimine sahip olmamız gerekiyor. Bu nedenle, İsveç'te herkesin biraz aklını başına toplamasının zamanının geldiğini düşündüğümü söyledim" diye belirtti.

"Anlaşma yerine getirildiği sürece Erdoğan'ın bu konudaki fikrini değiştireceğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Kristersson "Anlaşmamızın geçerli olduğuna inanıyorum. Geçerli olmadığına dair herhangi bir işaret almadık" yanıtını verdi.

Gazetecinin "Finlandiya'da Kuran yakmak yasak, İsveç'in de aynı şeyi yapması ve yasaklaması gerektiğiniz düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine Kristersson "Hayır, şu anda böyle bir durum söz konusu değil ve İsveç'te ifade özgürlüğü mevzuatımızı değiştirmek gibi bir tartışmamız da yok. Öte yandan Finlandiya'nın gösterdiği şey, tamamen demokratik olan ve çok geniş bir ifade özgürlüğüne sahip olan farklı ülkelerin bunu farklı şekillerde uygulayabildiğidir. Ancak şu anda İsveç'te mevzuatımızı değiştirmemiz gibi bir durum söz konusu değil" diye konuştu.

"Kuran'ı yakmak bu kadar önemli mi?" sorusuna ise Kristersson bunun 'ifade özgürlüğü' ile ilgili olduğunu savundu ve "İsveç'te çok geniş bir ifade özgürlüğü tanımımız var. Bunun şu ana kadar çok iyi gittiğini de düşünüyorum. Ancak bu aynı zamanda biraz sorumluluk almanızı da gerektiriyor" yanıtını verdi.