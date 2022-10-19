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İsveç'in en genç bakanı 26 yaşındaki Romina Pourmokhtari oldu

İsveç'te kurulan yeni kabinede göreve gelen 26 yaşındaki İklim ve Çevre Bakanı Romina Pourmokhtari, seçilen en genç bakan oldu.

İsveç'in en genç bakanı 26 yaşındaki Romina Pourmokhtari oldu
26 yaşında İsveç'in en genç bakanı oldu
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HABERTURK.COM

İsveç'in yeni kabinesinde göreve gelen 26 yaşındaki İklim ve Çevre Bakanı kabinede bugüne kadar seçilen en genç bakanı oldu.

26 yaşındaki İran kökenli Romina Pourmokhtari, İklim ve Çevre Bakanı seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada, görevinde bir fark yaratmaya kararlı olduğunu söyledi.

Foto: İHA
Foto: İHA

Associated Press'in aktardığına göre, Liberal Partisi üyesi Pourmokhtari, kabinedeki en genç bakan olduğu için "onurlu" hissettiğini söyledi.

Pourmokhtari, "Bu görev için yarışırken, iktidarda bir değişiklik istediğimi açıkça belirttim ve olan da bu. Ilımlılar ve Hıristiyan demokratlarla birlikte bir hükümet kurduk ve bunun bir parçası olmaktan çok mutluyum." dedi.

Pourmokhtari, yeni İsveç Başbakanı Ulf Kristersson liderliğinde 13 erkek ve 11 kadından oluşan yeni kabinenin üyesi oldu.

İsveç'in elektrik üretimi konusundaki hedefinin "%100 yenilenebilir"den "%100 fosilsiz"e dönüşeceğini söyledi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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