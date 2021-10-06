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Haberler Sağlık İsveç kalp iltihabı nedeniyle Moderna aşısının gençlerde kullanımını durdurdu - Haberler
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İsveç kalp iltihabı nedeniyle Moderna aşısının gençlerde kullanımını durdurdu

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının 1991 yılı ve sonrasında doğanlarda kullanımının durdurulacağını duyurdu

İsveç kalp iltihabı nedeniyle Moderna aşısının gençlerde kullanımını durdurdu - Haberler
İsveç'te Moderna aşısının gençlerde kullanımı durduruldu
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AA

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü açıklamasında, Moderna'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının gençler üzerinde kalp kası veya kalp zarı iltihabı gibi yan etki riskinin arttığına dair bulgular elde edildiği belirtildi.

Moderna'nın Spikevax aşısının ikinci dozundan sonra yan etki ile aşı arasındaki bağlantının açıkça görüldüğü kaydedilen açıklamada, 1991 yılında veya sonrasında doğan ve ilk Moderna aşısı vurulan 81 bin gence ikinci doz Moderna aşısı yapılmayacağı, bunun yerine Pfizer/BioNTech aşısının kullanılacağı ifade edildi.

İsveç'te 12-15 yaş grubundakiler 19 Eylül'de aşılanmaya başlanmıştı.

Öte yandan Halk Sağlık Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre, ülkede Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 899'a çıktı, vaka sayısı da 1 milyon 156 bin 248'e yükseldi.

İsveç hükümeti 19 Eylül'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkede tamamen kontrol altına alındığını ve virüse karşı alınan tüm önlemlerin kaldırıldığını açıklamıştı.

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