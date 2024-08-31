İsveç'te yüzlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü

İsveçli aktivist Nills Rastander, AA muhabirine, Filistin halkıyla dayanışma için gösteriye katıldığını söyledi.

"Stockholm'de yaşıyorum. Gazze ve şu anda Batı Şeria'da saldırı altındakiler başta olmak üzere Filistin halkına devam eden desteğimizi göstermek için bu gösteriye katıldım." diyen Rastander, İsveç'te birçok kişinin, yaklaşık bir yıldır "Filistinlilerin devlet kurma ve işgale karşı kendilerini savunma hakkını" desteklediğini göstermek için her hafta sokaklara çıktığını söyledi.