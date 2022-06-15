İsveç'ten 'terörle mücadele yasası' adımı 0:00 / 0:00

İsveç, terörle mücadele yasasında değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Jerusalem Post ve Fox News'in haberlerine göre, İsveç Türkiye'nin terör örgütlerine yardım ettiği suçlamaları üzerine Temmuz ayında yeni bir terörle mücadele yasası çıkarmaya hazırlanıyor.

Habere göre yasa, terör örgütlerine destek sağlamak da dahil olmak üzere çeşitli terör suçlarına yönelik cezaları kapsıyor.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, parlamentoda 'daha sert' bir Terör Suçları Yasası'nın 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini ve daha sonra da daha fazla yasa çıkarılacağını söyledi.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO BAŞVURU SÜRECİ

Rusya'nın Şubat ayı sonlarında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından İsveç, Finlandiya ile birlikte NATO üyeliği için başvuruda bulunmuştu.

Ancak iki ülke başvurularını yapmadan önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkelerin terörle mücadelede sert tutumları olmadığını ve bu nedenle ittifaka katılma konusundaki tereddütlerini belirtmişti.

İSVEÇ BAŞBAKANI: TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALIYORUZ

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye’nin endişelerini ciddiye aldıklarını belirtmişti.

Andersson, sorunu çözmek için Finlandiya ile diyalog halinde olduklarını ifade etmişti.

STOLTENBERG'DEN '3 ÜLKEYLE TEMAS HALİNDEYİZ' MESAJI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin NATO, AB ve İsveç tarafından terör örgütü olarak kabul edilen PKK'ya karşı terörle mücadele de dahil olmak üzere endişelerini dile getirdiğini ifade etmişti.

Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerini hızla gidermek için 3 ülke yetkilileri ile temas halinde olduğunu söylemişti.

*Haberin görseli AP'den servis edilmiştir.