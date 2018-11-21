UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup'ta İsveç ile Rusya karşı karşıya geldi. A Milli Takımımızın da yer aldığı grubun son maçında İsveç, Rusya'yı 2-0 mağlup etmeyi başardı.

İsveç'in gollerini 41. dakikada Lindelöf, 72. dakikada Berg kaydetti.

Bu sonuçla İsveç puanını 7'ye çıkardı. Rusya da 7 puanda kaldı ve İsveç, ikili averajdan dolayı grubu lider bitirerek bir üst lige yükseldi.

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