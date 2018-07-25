İsveçli model Natasha Crown'un tek amacı dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak!

Natasha Crown, dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak için defalarca operasyon geçirdi. Ancak Crown, sabahları uyanır uyanmaz ayna karşısına geçip, daha büyük kalçalara sahip olmak istediğini kaydetti. İlk kez 20 yaşında operasyon yaptıran Crown, dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için her şeyi yapacağını söyledi