İsviçre 2023 ilkbaharını 1,5 derece daha sıcak geçiriyor

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SRF televizyonunun haberine göre, ülkenin güneyindeki hava sıcaklıkları 1961-1990 dönemindeki ortalamadan 2 derece daha yüksek ölçüldü.

Ülke genelinde özellikle mart ayındaki sıcaklıklar normalden yaklaşık 3 derece daha yüksek olarak kayıtlara geçti. Basel'de 13 Mart'ta ölçülen sıcaklık 23,4 olarak termometrelere yansırken, bunun bir rekor olduğu belirtildi.

Alpler'in kuzeyinde bu yıl ilkbahar ayları genellikle bulutlu ve yağmurlu geçerken, orta ve doğu İsviçre'de rekor yağışlar kaydedildi. Ülke genelinde ortalama ilkbahar sıcaklığı, normalin 1,5 derece üzerinde seyretti.

Meteoroloji uzmanları, bu yaz için güvenilir hava tahminlerinin haziran sonu veya temmuz başında yapılabileceğini belirtiyor.

Avrupa'da kış mevsimi de normalin üzerinde sıcak geçmişti

Avrupa'da bu yıl kış mevsimi, normalin üzerinde hava sıcaklıklarıyla ılık seyretmişti.

Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, Avrupalılara alışılmışın dışında bir kış tecrübesi yaşatmıştı.

Uzmanlar, yaşanan bu olağan dışı hava durumunda iklim değişikliğinin etkisinin olduğuna dikkati çekerken, 2022 yazını da kurak geçiren kıtada bu durumun tehlikeleri karşısında uyarılarda bulunmuştu.

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