İsviçre Alpleri değil, Munzur'daki Merg Yaylası

Ankara'da ikamet eden ve Merg Yaylasını sosyal medyadan görerek bölgeye gelen Ali Aksakal ve İsmail Ulker yaptıkları açıklamada, gördükleri manzaranın İsviçre Alpleri'nden farksız olduğunu belirterek, "Burası Erzincan bölgesinde, Munzur Dağları'nda bulunan Merg Yaylası. Biz burayı çok merak ediyorduk. Sosyal medyadan fotoğraflarını gördük. Keşfetmeye Ankara'dan geldik. Burası gerçekten görülmeye değer.

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Bölgeyi merak edenlerin mutlaka uğraması gerekiyor. Her şey çok doğal. Çiçekler rengarenk. Yeşilliği, dağı, suyu her şeyi mis gibi, tertemiz. Burası İsviçre Alpleri'nden farksız. Doğaya zarar vermeden sadece ayak izimizi bırakarak, orta seviye bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandılar.