İsviçre U21 - Liechtenstein U21 karşılaşma önü

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Turu Grup 8 maçında İsviçre U21 ile Liechtenstein U21, 11 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. İsviçre U21 son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Liechtenstein U21, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 427 kodlu maçta; İddaa oynayanlar İsviçre U21 kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 4.25, Liechtenstein U21 sahadan galip ayrılırsa 2.75 oranını elde edecekler.

İsviçre U21 önceki hafta Liechtenstein U21 mücadelesinde 5-1 kazandı.

Liechtenstein U21 ise İsviçre U21 maçında 5-1 yenildi.

İsviçre U21, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 9 gol yedi.

Liechtenstein U21, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Liechtenstein U21, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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