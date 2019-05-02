İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, tecavüz ve pedofili suçlarından hüküm giyenler için kimyasal hadım cezası öngören yasa tasarısına yönelik planını açıkladı. Salvini'nin çıkışına muhalefetten ve kadın örgütlerinden tepki geldi.

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini.

İKİ FAŞİST BİR KADINA TECAVÜZ ETTİ

BBC'de yer alan habere göre son olarak hafta başında Viterbo kentinde, neo-faşist CasaPound partisi üyesi 2 kişinin bir kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınmasının ardından konuyla ilgili açıklamalar yapan Salvini, kimyasal kastrasyon önerisini yeniden gündeme getirdi.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATACAK

Matteo Salvini'nin liderliğini yaptığı aşırı sağcı Lig Partisi geçmişte de cinsel şiddet suçlarına kimyasal hadım öngören tekliflerde bulunmuştu. Salvini, yasa tasarısına destek amacıyla gelecek hafta sonu bir imza kampanyası başlatacaklarını açıkladı.

"YALNIZCA HAPSİ HAK ETMİYORLAR"



Salvini sosyal medyada yazdığı mesajlarında "Kadınlara ve çocuklara ellerini sürenler, bir çiçeği koparanlar, yalnızca hapsi hak etmekle kalmıyor, tedavi de edilmeleri gerekiyor. Kimyasal kastrasyonla bir daha yapmazlar" dedi. "Artık vatandaşın sesini duyurmanın vakti geldi" ifadelerini kullanan Salvini takipçilerine, "Bu hafta sonu tüm İtalya'daki meydanlarda Lig'in yasa tasarısını imzalamaya gelin, böylece parlamento hiçbir şey yokmuş gibi davranamaz" diye seslendi.



CİNSEL ŞİDDET VE ATA ERKİL KÜLTÜR

Salvini'nin bu çıkışına muhalefetten ve kadın örgütlerinden tepki geldi. Kadına karşı şiddetle mücadele amaçlı "Bir kişi daha eksilmeyeceğiz" (Non una di meno) hareketinden yapılan açıklamada "Viterbo'da Casapound mekanındaki tecavüze Salvini kimyasal hadım ile cevap veriyor. Cinsel şiddet bir hastalığın sonucu değil, ataerkil ve faşist kültürün ürünüdür" denildi.

"ERKEKLERİN BAKIŞI DEĞİŞMELİ"



Merkez-soldaki muhalefet partisi Demokratik Parti'den Senato Kadın Cinayetleri Soruşturma Komisyonu Başkanı Valeria Valente de, "kadına yönelik şiddetin derin kültürel köklerinin olduğunu" vurguladı ve "Salvini'nin yaptığı gibi kimyasal hadım çağrısı yapmak işe yaramaz. Erkeklerin kadınlara bakışını değiştirmemiz gerekir" dedi.

İtalyan basını da anayasanın zorunlu kastrasyon uygulanmasına izin vermediğini, kimyasal hadım yasalaşsa bile ancak gönüllülük temelinde uygulanabileceğini vurguladı.