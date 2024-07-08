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        Haberler Dünya İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi de Orban'ın AB karşıtı ittifakına katıldı | Dış Haberler

        İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi de Orban'ın AB karşıtı ittifakına katıldı

        İtalya'da iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisi, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın başını çektiği Avrupa Birliği (AB) karşıtı "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 15:48 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:48
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        İtalya'da koalisyon ortağı AB karşıtı ittifaka katıldı
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        AB üyesi ülkelerde 6-9 Haziran'da yapılan AP seçimlerinin ardından siyasi gruplara son şeklini vermek için çabalar hızlanırken, Macaristan Başbakanı Orban'ın başını çektiği yeni "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına farklı ülkelerden yeni üyeler eklenmeye devam ediyor.

        Belçika'da aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) ile Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı Geert Wilders'ın liderlik yaptığı aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) ardından bugün İtalya'daki göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Lig Partisi bu gruba katılacağını duyurdu.

        Lig Partisi lideri ve aynı zamanda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Fransa'daki seçimlerin ertesinde bu sabah sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün uzun bir çalışmanın ardından Brüksel'de Lig ile beraber büyük Vatanseverler Grubu doğuyor. Bu, Avrupa'nın geleceğini değiştirmede belirleyici olacak." dedi.

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        Salvini, bu duyurusuyla "Kimlik ve Demokrasi" (ID) grubundan ayrılığını da resmileştirmiş oldu.

        Bu arada, Salvini, Fransa'daki genel seçimlerin ikinci turunda 3. parti olarak çıkan müttefiki Marine Le Pen'in dünkü seçimlerinde parlamentodaki koltuk sayısının azaldığını ancak ona olan desteğin azalmadığını savundu.

        İtalyan basını

        Avrupa siyasetinde, Salvini liderliğindeki Lig'in de "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına katılması ve Fransa'daki seçimlerin ikinci turu da İtalyan basınında yankı buldu.

        La Stampa gazetesi "Meloni kıskaçta" başlığıyla verdiği haberinde, Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformistler (ECR) grubunun liderliğini yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Avrupa Komisyonu'nda üst düzey bir komiserlik görevine yönelik pazarlıklarda elini güçlendirmek için Fransa'daki seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yenilgisini ve Le Pen'in zaferini umduğunu ancak işlerin, Meloni'nin umduğu gibi gitmediği ifade edildi.

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        Gazetenin haberinde, "Avrupa'daki aşırı sağ partiler arasındaki bölünme, İngiltere'deki seçimlerde dostu Rishi Sunak'ın kaybetmesi ve Fransa'daki seçimlerde de solun zafer elde etmesi sebebiyle Meloni'nin iyi bir hafta geçirmediği" değerlendirmesinde bulunuldu.

        La Repubblica gazetesi de "Meloni çıkmaz sokakta" başlığıyla verdiği haberinde, Fransa'da Macron'un zayıflamasını uman İtalya Başbakanı'nın istediği sonucun çıkmadığını kaydetti.

        Gazetenin haberinde, Fransa'daki sonuçlar ve Avrupa'da aşırı sağın yeni grup kurmasıyla "Meloni'nin Avrupa'da daha yalnız kaldığı" kaydedildi.

        Corriere della Sera gazetesinde de Salvini liderliğindeki Lig'in AP'de "ID"yi bırakıp, Orban'ın ittifakına geçmesiyle Başbakan Meloni ile Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Salvini arasındaki "mesafenin de açıldığı" yorumu yapıldı.

        Basında çıkan diğer haber ve yorumlarda, Le Pen'in de Orban'ın "Vatanseverler İttifakı"na katılması halinde bunun Meloni üzerinde baskı yapacağı ve bu yeni grubun AP'nin önde gelen muhalefet gücü olmayı hedeflediği ifade edildi.

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