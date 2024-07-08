İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi de Orban'ın AB karşıtı ittifakına katıldı

AB üyesi ülkelerde 6-9 Haziran'da yapılan AP seçimlerinin ardından siyasi gruplara son şeklini vermek için çabalar hızlanırken, Macaristan Başbakanı Orban'ın başını çektiği yeni "Avrupa'nın Vatanseverleri" ittifakına farklı ülkelerden yeni üyeler eklenmeye devam ediyor.

Belçika'da aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) ile Hollanda'da ırkçı ve İslam düşmanı Geert Wilders'ın liderlik yaptığı aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) ardından bugün İtalya'daki göç ve İslam karşıtı aşırı sağcı Lig Partisi bu gruba katılacağını duyurdu.

Lig Partisi lideri ve aynı zamanda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini, Fransa'daki seçimlerin ertesinde bu sabah sosyal medya platformlarındaki hesaplarından yaptığı açıklamada, "Bugün uzun bir çalışmanın ardından Brüksel'de Lig ile beraber büyük Vatanseverler Grubu doğuyor. Bu, Avrupa'nın geleceğini değiştirmede belirleyici olacak." dedi.

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Salvini, bu duyurusuyla "Kimlik ve Demokrasi" (ID) grubundan ayrılığını da resmileştirmiş oldu.

Bu arada, Salvini, Fransa'daki genel seçimlerin ikinci turunda 3. parti olarak çıkan müttefiki Marine Le Pen'in dünkü seçimlerinde parlamentodaki koltuk sayısının azaldığını ancak ona olan desteğin azalmadığını savundu.