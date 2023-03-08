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İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

Bu yaz büyük bir değişim geçiren Galatasaray'da futbolcuların performansındaki artık İtalya'da da gündem oldu. Mauro Icardi, Lucas Torreira, Sergio Oliveira gibi yıldızların eski günlerine dönmesi sonrası Nicolo Zaniolo'ya da ayrı parantez açıldı!

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  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    Bu yaz büyük bir değişim geçiren Galatasaray'da futbolcuların performansındaki artık İtalya'da da gündem oldu. 
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    Sarı-kırmızılılar yıllarca Avrupa'da oynayıp son dönemde istenmeyen adamlara dönüşen oyuncuları renklerine bağladı. Bu isimlerin başında ise Mauro Icardi geliyor.
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    Arjantinli yıldız bir süredir formasını terlettiği PSG'den adeta kovuldu, Avrupa'da hiçbir takım yıldız oyuncuya sıcak bakmadı ve sarı-kırmızılılar kapılarını açtı. 
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    Icardi ise adeta küllerinden doğdu ve gösterdiği performansla hem taraftarların gönlüne taht kurdu hem de Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi.

     
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    TORREIRA ESKİ GÜNLERİNE DÖNDÜ

    Icardi gibi kulübünde istenmeyen bir başka isim ise Lucas Torreira.
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    Arsenal Menajeri Mikel Arteta, Uruguaylı'yı istemedi. Galatasaray, 6 milyon euro ödeyerek yıldız ismi kadrosuna kattı. Sergilediği performansla İtalyan ve İspanyol ekiplerinin gözdesi haline geldi.

     

     
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    MERTENS'TEN 'BEN DAHA BİTMEDİM' MESAJI

    Icardi ve Torreira gibi kulübünden gönderilen diğer oyuncu ise Dries Mertens... 

     
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    Belçikalı yıllarca hizmet ettiği Napoli'den yaşı dolayısıyla gönderildi. 35 yaşındaki yıldız da Galatasaray'daki performansıyla 'ben daha bitmedim' dedi.
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    PORTO KADRODA DÜŞÜNMEDİ

    Bu üç ismin yanı sıra kendi kulübünde dışlanan isim; Sergio Oliveira... Roma satın alma opsiyonunu kullanmadı.
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    Porto da kadrosunda düşünmediğini oyuncuya söyledi. O da; Galatasaray'a geldi.
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    Oliveira, kendisini istemeyenleri adeta ortaya koyduğu oyunla, pişman etti. 

     
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    Galatasaray 11'inin değişilmez isimlerinden oldu. Oyun aklıyla yeniden Avrupa'daki bazı takımların radarına girdi.
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

    SIRA NICOLO ZANIOLO'DA 

    Bu halkaya son eklenen ise; Zaniolo oldu. Hazırlık maçlarındaki performansı ve attığı goller sonrasında Avrupa basını, Galatasaray'ın Zaniolo'ya iyi geldiğini yazdı.
  • İtalya'da gündem Galatasaray: "Mutsuzların vahası"

     

    İtalya basınından "violanews" ise bu oyuncuların Galatasaray'daki yükselen performanslarına vurgu yaparak "Mutsuzların vahası Galatasaray. Torreira ve Icardi'den sonra Zaniolo da Galatasaray'da yeniden doğdu" başlığıyla Florya'daki ortama dikkat çekti.

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