İtalya'da Müslümanların ibadet yerlerini kapatan belediyenin kararı yargıdan döndü

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Gorizia kentine bağlı Monfalcone ilçesinde Müslüman toplumunun ibadet yerlerini kapatan belediye kararına ilişkin, bölge idare mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı verdiği bildirildi.

Askeri ve sivil gemilerin inşa edildiği önemli tersanelere ev sahipliği yapan ve bu nedenle çok sayıda göçmen işçinin de çalıştığı Monfalcone ilçesinde Müslümanların ibadet özgürlüğüne dair İtalyan yargısından önemli bir karar açıklandı.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisinden Monfalcone Belediye Başkanı Anna Maria Cisint'in, Kasım 2023’te Müslüman toplumunun vakit ve cuma namazlarını kıldığı iki kültür merkezini kapatma kararına karşı, bölge idare mahkemesinde açılan davada bugün karar çıktığı belirtildi.

REKLAM Monfalcone’nin bağlı olduğu Friuli Venezia Giulia Bölge İdare Mahkemesi'nin (TAR), belediyenin, İslam kültür merkezleri Daru Salaam ve Baitus Salat'ın kapatılmasına ilişkin yapılan itirazları kabul ederek, belediye kararı için yürütmeyi durdurma kararı aldığı ifade edildi. Bölge İdare Mahkemesi'nin, belediyenin söz konusu yerleri kapatma kararlarının kanunlarda açık hükme dayanmadığı, çelişkiler içerdiği ve anayasal çerçeveye uygun olmayabileceğine hükmettiği belirtildi. Monfalcone Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Bölge İdare Mahkemesinin bu kararına bir üst mahkeme olan Danıştay'da itiraz edileceği bilgisi paylaşıldı.

Monfalcone Belediye Başkanı Anna Maria Cisint de bölge idare mahkemesinin kararının içeriğini okuyacağını ifade ederek, "Herkesin saygı duyması gereken kurallara uyumu baltalayan bir karar karşısında kimse endişelenmeden edemiyor." dedi. Bu arada, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı aynı zamanda iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini de yaptığı yazılı açıklamada, Friuli Venezia Giulia Bölge İdare Mahkemesi'nin kararını "inanılmaz" olarak niteleyip, adalet sisteminde reform yapmak gerektiğini ifade etti.

REKLAM Cisint’in ilçedeki iki İslam Kültür Merkezi'ni 15 Kasım 2023'te kapatma kararı alması, ilçede yaşayan Müslümanların, sol muhalefet partilerin ve sendikaların tepkisini çekmişti. CİSİNT DAHA ÖNCE DE TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU Monfalcone Belediye Başkanı Cisint, geçen yıl yaz aylarında da beldelerinde yaşayan Müslüman kadınların "giyinik" şekilde denize girmesini eleştirerek, bunu "kabul edilemez" olarak nitelemişti. Cisint, bu sözleri sebebiyle protesto edilmişti. Cisint'in bu çıkışı, o dönem de İtalya’da yaşayan Müslüman toplumunun tepkisini çekmiş, bazı turistik diğer İtalyan kentlerinin belediye başkanları da kendisine "hoşgörülü olma" çağrısı yapmıştı.