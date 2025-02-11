İtalya'da Sicilya mafyasına operasyon: 130 tutuklama

İtalya'nın Palermo kentinde "Cosa Nostra" adlı Sicilya mafyasına karşı düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda yaklaşık 130 kişi tutuklandı. Operasyon, son yıllarda yaşanan gerilemelere rağmen mafyanın önemli bir suç odağı olmaya devam ettiğini gösterdi.

Merkezi Palermo ve çevresinde bulunan mafya örgütü "Cosa Nostra" 1980'li ve 1990'lı yıllarda İtalya'da terör estirmiş, ancak o zamandan bu yana Avrupa'nın en güçlü çetesi olarak Kalabriya 'Ndrangheta tarafından geride bırakılmıştı.

Carabinieri polisinden yapılan açıklamada yakalanan şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığı, cinayete teşebbüs, gasp, yasadışı online kumar ve yasadışı ateşli silah bulundurmak gibi çeşitli suçlarla suçlandığı belirtildi. Halihazırda başka suçlardan cezaevinde bulunan 33 şüpheli için ek tutuklama emri çıkarıldı.

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