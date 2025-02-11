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        Haberler Dünya İtalya'da Sicilya mafyasına operasyon: 130 tutuklama | Dış Haberler

        İtalya'da Sicilya mafyasına operasyon: 130 tutuklama

        İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Palermo kentinde gerçekleştirilen operasyon sonucu 130 mafya üyesi tutuklandı. Cosa Nostra adlı mafya grubuna yapılan operasyonda mafya üyelerinin uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere birçok suçla yargılanacakları bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 17:02 Güncelleme: 11.02.2025 - 17:02
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        İtalya'da Sicilya mafyasına operasyon
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        İtalya'nın Palermo kentinde "Cosa Nostra" adlı Sicilya mafyasına karşı düzenlenen geniş çaplı bir operasyonda yaklaşık 130 kişi tutuklandı. Operasyon, son yıllarda yaşanan gerilemelere rağmen mafyanın önemli bir suç odağı olmaya devam ettiğini gösterdi.

        Merkezi Palermo ve çevresinde bulunan mafya örgütü "Cosa Nostra" 1980'li ve 1990'lı yıllarda İtalya'da terör estirmiş, ancak o zamandan bu yana Avrupa'nın en güçlü çetesi olarak Kalabriya 'Ndrangheta tarafından geride bırakılmıştı.

        Carabinieri polisinden yapılan açıklamada yakalanan şüphelilerin uyuşturucu kaçakçılığı, cinayete teşebbüs, gasp, yasadışı online kumar ve yasadışı ateşli silah bulundurmak gibi çeşitli suçlarla suçlandığı belirtildi. Halihazırda başka suçlardan cezaevinde bulunan 33 şüpheli için ek tutuklama emri çıkarıldı.

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        "Kenti kontrol ediyorlar"

        Polis, yapılan soruşturmalarda Palermo'daki mafya ailelerinin, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı konusunda, faaliyetlerini şehir ve il genelinde koordine ettiklerinin ortaya çıktığını söyledi.

        Şehirdeki mafya ailelerinin, Corleone'den bir grubun hakimiyetinin olduğu yılların ardından otoriteyi yeniden ele geçirdikleri bildirildi.

        Yaşlı üyeden genç üyeye, 'mafya dersi'

        Müfettişler, günümüz patronlarının işlerini yürütmek için modern teknolojiyi kullandıklarını, hapisteki patronların emirlerini yerine getirmeye devam etmelerini sağlamak için hapishanelere sokulan şifreli cep telefonlarını kullandıklarını belirtti. Cosa Nostra'nın gençleri cezbetmeye devam ettiğini belirten Carabinieri, örgüte yeni katılan bir kişiye yaşlı bir ortağı tarafından "mafya dersleri" verildiğini belgelediklerini kaydetti.

        Polis açıklamasında, akıl hocası olacak kişinin genç üyeye "özel talimatlar verdiği, gaspa maruz kalacak kişilere karşı davranışlarını örnek almaya davet ettiği ve mafya liderleriyle nasıl ilişki kurması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunduğu" belirtildi.

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, tutuklamaları "Cosa Nostra'ya çok ağır bir darbe" olarak kutladı ve "mafyaya karşı mücadelenin durmadığı ve durmayacağı" yönünde net bir mesaj verdi.

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