İtalya'da turuncu alarm: 5 bölgede sel riski var

İtalya'da şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle 5 bölgede sel riski olduğu belirtilerek, 'turuncu' alarm verildi.

İtalya'da aşırı yağışların etkisiyle çok sayıda bölge sular altında kaldı. Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri'nin taştığı ve pek çok caddenin sular altında kaldığı bildirildi. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, bölge sakinlerine arabalarına binmeme ve evlerinde zemin kattan uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ülkenin güneyinde Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de yağıştan etkilenirken, kent merkezindeki Etnea Caddesi sular altında kaldı.