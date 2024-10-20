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        Haberler Dünya İtalya'da turuncu alarm: 5 bölgede sel riski var | Dış Haberler

        İtalya'da turuncu alarm: 5 bölgede sel riski var

        İtalya'da şiddetli fırtına ve yağış, ülke genelinde pek çok yerleşim yerinde sel ve taşkınlara yol açtı. 5 bölgede sel riski olduğu belirtilerek, 'turuncu' alarm verildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.10.2024 - 10:42 Güncelleme: 20.10.2024 - 10:42
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        İtalya'da turuncu alarm!
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        İtalya'da şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle 5 bölgede sel riski olduğu belirtilerek, 'turuncu' alarm verildi.

        İtalya'da aşırı yağışların etkisiyle çok sayıda bölge sular altında kaldı. Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri'nin taştığı ve pek çok caddenin sular altında kaldığı bildirildi. Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore, bölge sakinlerine arabalarına binmeme ve evlerinde zemin kattan uzak durmaları çağrısında bulundu.

        Ülkenin güneyinde Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de yağıştan etkilenirken, kent merkezindeki Etnea Caddesi sular altında kaldı.

        Torino kentinden geçen Po Nehri'nin ise bazı noktalarda taşma seviyesine geldiği bilgisi paylaşıldı.

        Palermo kentinin havalimanında pist ve apronun bir bölümü sular altında kalınca havalimanı inişlere kapatıldı. Havalimanına yapılacak inişlerin başka meydanlara yönlendirildiği belirtildi.

        Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, yarın için 5 bölgede ‘turuncu’ ile alarm seviyesini en yüksek 2. düzeye çıkardı.

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