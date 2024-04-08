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        Haberler Dünya İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İsrailli mevkidaşı Katz'la görüştü

        İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, İsrailli mevkidaşı Katz'la görüştü

        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'la görüşerek Gazze Şeridi'nde yaşananlara ilişkin endişelerini paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 00:09 Güncelleme: 08.04.2024 - 00:09
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        İtalya ve İsrail dışişleri bakanları görüştü
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        İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Antonio Tajani ve Israel Katz'ın, bugün Roma'da bir araya geldiği belirtildi.

        Tajani’nin Katz’a İtalya’nın 11 Mart'ta Birleşmiş Milletler'in (BM) gıdayla ilgili kuruluşları Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Gıda Programı (WFP) ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) ile başlattığı "Gazze için Gıda" girişimi hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tajani, "İsrail’den daha fazla kara geçişi açmasını ve gerekli sağlık ve gıda materyallerinin Gazze Şeridi’ne ulaşmasını kolaylaştırmak için deniz koridorunu hemen faaliyete geçirmesini talep etmek üzere ilgililerin de katıldığı bir toplantıda 'Gazze için Gıda’ girişimini Bakan Katz’a sundum. Sahadaki çok ciddi durumdan son derece endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Bakanlığın açıklamasına göre Tajani, "Gazze’de öldürülen masum sivillerin sayısı hiçbir şekilde haklı gösterilemez. Ayrıca İtalya, G7 Dönem Başkanlığı’nda barış için çalışmaya devam ediyor. İtalya, İsrail ordusunun Refah’ta olası bir kara operasyonuna kesinlikle karşı çıkıyor. İnsani yardımın ulaştırılması, rehinelerin serbest bırakılması için acilen bir ateşkes istiyoruz" dedi.

        Açıklamada, toplantıda Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımın ciddi ve kararlı bir şekilde arttırılması için atılması gereken somut adımların Katz ile paylaşıldığı kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
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