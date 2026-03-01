İtalya: Kuveyt'teki hava üssüne saldırıda İtalyan birliği zarar görmedi

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık İran'dan yapılan misilleme saldırılarından etkilenen ülkelerden Kuveyt'te El Salem Hava Üssü'nde görevli İtalyan birliğinin durumuna ilişkin Roma'dan açıklama geldi.

Orgeneral Portolano, yaptığı yazılı açıklamada, "Kuveyt'teki El Salem üssünü etkileyen düşmanca olay, yaklaşık 300 İtalyan askerinden oluşan birliğe herhangi bir zarar vermedi ancak üssün lojistik ve operasyonel altyapısında sınırlı hasara yol açtı. Bununla birlikte, daha kapsamlı bir değerlendirme süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Lübnan ve Irak başta olmak üzere Kızıldeniz'de ve bölge genelinde uluslararası misyonlar çerçevesinde bulunan İtalyan kara, deniz ve hava birlikleriyle daimi temas halinde olduğunu belirten Portolano, şunları vurguladı:

"Kuveyt'teki Hava Görev Gücünün Komutanı Albay Marco Mangini, gerekli güvenlik prosedürlerinin derhal devreye alındığını bana doğruladı. Bahsettiğim gibi, üs içindeki bazı yüzey altyapısında hasar meydana geldi ve hasarın boyutu hala değerlendiriliyor. Tüm İtalyan personeli derhal koruyucu sığınaklara gönderildi ve şu anda güvende ve zarar görmemiş durumdalar."