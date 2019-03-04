İtalya'nın güneyindeki Napoli'de, Camorra klanının eski lideri olan Paolo Di Lauro'nun (65),14 yıl önce yakalanmasının ardından onun yerine geçen ve Sicilyalı mafya lideri Matteo Messine Denaro'dan sonra ülkenin en tehlikeli 2'nci mafya lideri olarak kabul edilen Marco Di Lauro (38),İtalya'nın Napoli kentinde 200'e yakın polisin katıldığı operasyonla yakalandı.

Camorra klanının eski lideri olan Paolo Di Lauro, Marco Di Launo'nun babası.

DUBAİ'DE OLDUĞU SANILIYORDU

Polisin baskın yaptığı sırada mütevazı bir evde soğukkanlı biçimde eşiyle makarna yediği öğrenilen Marco Di Launo'nun, daha önce yakalandıktan sonra iki kez kaçtığı belirtildi. 2006 yılında hakkında uluslar arası yakalama kararı çıkartılan mafya liderinin suç örgütünü Dubai'den yönettiği düşünülüyordu.

Marco Di Launo, İtalyon polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra polis teşkilatına götürülürken.

SADECE 2004 YILINDA 130 KİŞİ ÖLDÜ

Polis tarafından evde yapılan aramada silah bulunamazken, Marco Di Lauro'nun yönettiği klan içinde 2004 yılında yaşanan iç hesaplaşmada en az 130 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Marco, 2004 yılında işlenen 4 cinayetten de sorumlu tutuluyordu.

"KAPIYI KAPATIN, KEDİLER KAÇMASIN"

Operasyonu gerçekleştiren polis müdürü ise İtalyan basınına, "Lauro bize karşı hiç direnmedi. Evde çok sayıda kedi vardı ve sadece kedileri kaçmasın diye kapıyı kapatmamızı rica etti" bilgisini verdi.

BAŞBAKANDAN TEŞEKKÜR

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Süper kaçağın" yakalanması nedeniyle İtalyan polis teşkilatına teşekkür ederken, İçişleri Bakanı Matteo Salvini de, "Çok önemli bir operasyondu" vurgusunda bulundu. İtalyan medyası, Marco Di Lauro'nun yakalanmasıyla 10 oğlu ve 1 kızı olan Paolo Di Lauro'nun tüm erkek çocuklarının ya cezaevinde olduğunu ya da öldüğünü aktardı.