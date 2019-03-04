- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İtalya'nın güneyindeki Napoli'de, Camorra klanının eski lideri olan Paolo Di Lauro'nun (65),14 yıl önce yakalanmasının ardından onun yerine geçen ve Sicilyalı mafya lideri Matteo Messine Denaro'dan sonra ülkenin en tehlikeli 2'nci mafya lideri olarak kabul edilen Marco Di Lauro (38),İtalya'nın Napoli kentinde 200'e yakın polisin katıldığı operasyonla yakalandı.
Camorra klanının eski lideri olan Paolo Di Lauro, Marco Di Launo'nun babası.
DUBAİ'DE OLDUĞU SANILIYORDU
Polisin baskın yaptığı sırada mütevazı bir evde soğukkanlı biçimde eşiyle makarna yediği öğrenilen Marco Di Launo'nun, daha önce yakalandıktan sonra iki kez kaçtığı belirtildi. 2006 yılında hakkında uluslar arası yakalama kararı çıkartılan mafya liderinin suç örgütünü Dubai'den yönettiği düşünülüyordu.
Marco Di Launo, İtalyon polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra polis teşkilatına götürülürken.
SADECE 2004 YILINDA 130 KİŞİ ÖLDÜ
Polis tarafından evde yapılan aramada silah bulunamazken, Marco Di Lauro'nun yönettiği klan içinde 2004 yılında yaşanan iç hesaplaşmada en az 130 kişinin öldürüldüğü belirtildi. Marco, 2004 yılında işlenen 4 cinayetten de sorumlu tutuluyordu.
"KAPIYI KAPATIN, KEDİLER KAÇMASIN"
Operasyonu gerçekleştiren polis müdürü ise İtalyan basınına, "Lauro bize karşı hiç direnmedi. Evde çok sayıda kedi vardı ve sadece kedileri kaçmasın diye kapıyı kapatmamızı rica etti" bilgisini verdi.
BAŞBAKANDAN TEŞEKKÜR
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Süper kaçağın" yakalanması nedeniyle İtalyan polis teşkilatına teşekkür ederken, İçişleri Bakanı Matteo Salvini de, "Çok önemli bir operasyondu" vurgusunda bulundu. İtalyan medyası, Marco Di Lauro'nun yakalanmasıyla 10 oğlu ve 1 kızı olan Paolo Di Lauro'nun tüm erkek çocuklarının ya cezaevinde olduğunu ya da öldüğünü aktardı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.