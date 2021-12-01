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Haberler Futbol İtalya
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İtalya Serie A'da protesto: Hakan Çalhanoğlu, yüzüne neden kırmızı ruj sürdü?

İtalya birinci futbol ligi olan Serie A, toplumdaki olumsuz olaylara karşı birleşiyor. Kariyerini Inter'de sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da kırmızı ruj sürerek farkındalığa katıldı.

İtalya Serie A'da protesto: Hakan Çalhanoğlu, yüzüne neden kırmızı ruj sürdü?

İtalya Serie A'da 14. hafta karşılaşmaları cuma akşamı oynanan Cagliari - Salernitana maçı ile başladı ve cumartesi günü, buna dört maç eklendi.

Karşılaşmalarda önemli bir detay göze çarptı. Futbolcuların hepsi, sahaya çıkmadan önce yüzlerine kırmızı ruj sürdü.

KIRMIZI RUJ NE ANLAMA GELİYOR?

Goal'ün haberine göre Serie A'da futbolcular, kadına şiddeti protesto etmek için 3 yıldır belirli dönemlerde yüzlerine kırmızı ruj sürerek farkındalık yaratıyor.

Oyuncular, 'Kadına şiddete kırmızı!' sloganı ile kadına şiddete karşı birlik oluyorlar.

Uygulamanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor.

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