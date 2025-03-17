İtalya, Ukrayna konusunda Trump-Putin telefon görüşmesinin sonucunu görmeyi bekliyor

Tajani, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın 2025'te Ukrayna'ya askeri destek sağlama önerisine ilişkin Tajani, "Daha ayrıntılı incelenmeli. Bu nedenle bugün bir karara varılmayacak." dedi.

Tajani, bu konunun daha fazla incelenmesini talep eden tek ülke olmadıklarını belirterek, "Donald Trump ile Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinden ne çıkacağını da görmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Ukrayna'da önce ateşkese ulaşılmasını ve ardından barışın sağlanmasını umduğunu dile getiren Tajani, şunları söyledi:

"Biz, NATO veya AB misyonları kapsamında asker göndermeye karşı olduğumuzu söyledik ancak Birleşmiş Milletlerin (BM), bir tampon bölge oluşturmayı öngören ve Rusya ile Çin'in de dahil olduğu bir Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanacak bir misyonu olması durumunda bunu değerlendirebiliriz ama önce savaşın sona ermesini sağlamamız gerekiyor çünkü çatışmalar hala devam ediyor."

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Tajani, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumun nasıl çözüleceğine bakmaları gerektiğini, bu konuda İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD’nin katılımıyla 5’li toplantıya ev sahipliği yapabilecekleri önerisini de gündeme getirdi.

Batı’nın birlik içinde olmasının önemine dikkati çeken Tajani, şunları kaydetti:

"Şu anda önemli olan Avrupa’nın birlik içinde olması ve özellikle Avrupa ile ABD arasındaki transatlantik birliğin bozulmamasıdır. ABD bizim düşmanımız değil en önemli ve tarihi müttefikimizdir. Bu yüzden her zaman sakin ve dikkatli bir şekilde hareket etmeli, çıkarlarımızı koruyarak ve Avrupa'nın birliğini savunarak ABD ile diyalog içinde olmalıyız. Bizim amacımız, her zaman Batı'yı bir arada tutmak olmalıdır çünkü Batı bölünürse zayıflar, bu da otokrasilerin güçlenmesine yol açar. Bu, çok açık bir gerçektir. Mesele Avrupa ve ABD arasında değil Batı ile otokrasiler arasındadır. Bu yüzden Batı’nın birlik içinde kalmasını sağlamak amacıyla çaba göstermeliyiz."

ABD Başkanı Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapacağını, Ukrayna Savaşı'nı sona erdirip erdiremeyeceklerini görmek istediklerini açıklamıştı.