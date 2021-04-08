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İtalya’da turizm sezonunu kurtarmak için 'Covidsiz ada' planı

Koronavirüs salgını nedeniyle halen ülke çapında kapama tedbirlerinin uygulandığı İtalya'da turizm sezonunu kurtarmak amacıyla "Covid'siz ada" planı gündemde.

İtalya’da turizm sezonunu kurtarmak için 'Covidsiz ada' planı
BBC TÜRKÇE
- Getty Images

Koronavirüs salgını nedeniyle halen ülke çapında kapama tedbirlerinin uygulandığı İtalya'da turizm sezonunu kurtarmak amacıyla "Covidsiz ada" planı gündemde.

Turistik küçük adaların sakinlerinin, ülke genelindeki öncelikli kategori sıralamasından muaf tutularak bu ay sonunda aşılanması planlanıyor.

Bazı adaların belediye başkanları geçen ay, hükümetin pandeminin yönetimi için atadığı Covid özel komiserine bir mektup yazarak aşı kampanyasında küçük adalara öncelik verilmesini istemişti. Belediye başkanları, Yunanistan'ın bazı adalarında yaptığı gibi tüm sakinlerin hızla aşılanarak turizm sezonunda açılmalarının garanti edilmesini talep etmişti.

İtalyan basınındaki haberlere göre Covid Özel Komiseri General Francesco Figliuolo bu talebi kabul etti ve küçük adaların sakinlerinin bu ay içinde aşılanmasına onay verdi.

Turizm Bakanı Massimo Garavaglia da bu sabah "Covidsiz ada" planıyla ilgili bir soruya yanıt verirken "Yunanistan'ın çok sayıda küçük adası var, bu yüzden bu yolu seçti. Biz de aynısını yapabiliriz" dedi.

Bakan, İtalya'nın Cumhuriyet Bayramı olan 2 Haziran'ın turizm sektörünün açılacağı tarih olabileceğini de söyledi.

Ayrımcılık itirazı

İtalya'da daha önce Campania bölgesi yönetimi, bu bölgedeki Capri, Ischia, Procida gibi turistik adaların sakinlerine aşı önceliği tanınmasına izin vermişti. Ancak bu karar tartışmalara da yol açmış, ülke genelinde öncelikle yaşlıların ve riskli grupların aşılanması gerektiği ve bu adalara öncelik verilmesinin ayrımcılık teşkil ettiği gibi itirazlar gelmişti.

- Getty Images

İtalya'da geçen Aralık ayında başlayan aşı kampanyasında öncelikli kategoriler yaşlılar ve sağlık çalışanları olarak belirlenmişti. Bölgeler arasında farklılıklar bulunsa da, ülke genelinde bugüne kadar yapılan 11,7 milyon doz aşının büyük kısmı 80 yaş üzerindekiler ve sağlık personeline yapıldı. Aşı kampanyasında öncelikli kategoriler arasında eğitim personeli ve silahlı kuvvetler mensupları da yer alıyor.

Ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı ise son bir günde 627 artarak 112 bini geçti. Toplam vaka sayısı da bir günde 13 binden fazla artışla 3.7 milyona ulaştı.

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