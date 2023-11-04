İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor

4 Şurada Paylaş!









Ülkesindeki üniversitelerde havacılık ve uzay mühendisliği alanlarında ders verdiğini anlatan Chiacchio, "İşimi bıraktım, artık çalışmıyorum. Seyahat etmeyi, yeni yerler, yeni kültürler görmeyi, yeni insanlarla tanışmayı seviyorum. Türkiye'ye 6. kez geliyorum. Türkiye'yi doğası ve insanıyla çok sevdim. Yöre halkı misafirperver. Kapılarını açıp misafir ediyor, yiyeceklerini paylaşıyor." dedi.