Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyadanİtalyan sunucu Diletta Leotta'dan taciz açıklaması: Bir yanlış anlaşılma oldu - Magazin haberleri

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan taciz açıklaması: Bir yanlış anlaşılma oldu

Napoli taraftarları, İtalyan televizyon sunucusu Diletta Leotta'ya cinsiyetçi tezahüratlarda bulunmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu, "Napoli taraftarları beni her zaman destekler. Bu sadece bir şakaydı" ifadelerini kullandı

Diletta Leotta

Napoli taraftarları, İtalyan televizyon sunucusu Diletta Leotta'ya cinsiyetçi tezahüratlarda bulunmuş, Leotta ise gülümseyerek taraftarları reddetmişti. Leotta, konuyla ilgili açıklama yaptı. "Bir yanlış anlaşılma oldu" diyen Leotta, şunları söyledi:

Napoli taraftarları beni her zaman destekler. Bu sadece bir şakaydı. Benim de reaksiyonum o an için uygundu. Bazen yaptığım her şey viral oluyormuş gibi hissediyorum ama bu sefer sadece İtalya değil tüm dünyaya yayıldı. Bir kadın olarak kendimi korumam gerekiyor. Balotelli attığı tweet ile bana destek verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bu konuda yalnız olmadığımı gördüm ve bu tarz problemler ile beklediğimden çok daha fazla insanın karşılaştığını anladım.

Öte yandan Leotta, sosyal medyadan da geniş bir hayran kitlesi kazanmış durumda. Leotta'nın Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunuyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bella Thorne kız arkadaşıyla üstsüz poz verdi - Magazin haberleri Instagram
DÜNYADANKız arkadaşıyla üstsüz poz verdi
Justin Bieber-Hailey Baldwin çiftinin düğününden yeni kareler ortaya çıktı - Magazin haberleri
DÜNYADANDüğünden yeni kareler ortaya çıktı
Angelina Jolie: Kendimi tanıyamadım - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Kendimi tanıyamadım'
Elton John'dan bomba itiraf: Richard Gere ile Sylvester Stallone, Diana için tartıştı
DÜNYADAN"Diana için tartıştılar"
Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber parkta görüntülendi - Magazin haberleri
DÜNYADANParkta balayı
Oyuncu Lily Rose Depp'in zor anları - Magazin haberleri
DÜNYADANÜnlü oyuncunun zor anları
Kylie Jenner ile Travis Scott ayrıldı: Tek önceliğimiz kızımız - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Tek önceliğimiz kızımız"
Selena Gomez: O haberleri gördükçe ağlıyorum, Magazin haberleri Instagram
DÜNYADAN"O haberleri gördükçe ağlıyorum"
Elizabeth Hurley ile oğlu Damian Hurley'in benzerlikleri şaşırttı, Magazin haberleri Instagram
DÜNYADANBenzerlikleri şaşırttı
Khloe Kardashian'ın çıplak pozu evinin baş köşesinde asılı, Magazin haberleri Instagram
DÜNYADANÇıplak pozu evinin baş köşesinde asılı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X