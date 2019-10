Napoli taraftarları, İtalyan televizyon sunucusu Diletta Leotta'ya cinsiyetçi tezahüratlarda bulunmuş, Leotta ise gülümseyerek taraftarları reddetmişti. Leotta, konuyla ilgili açıklama yaptı. "Bir yanlış anlaşılma oldu" diyen Leotta, şunları söyledi:

Napoli taraftarları beni her zaman destekler. Bu sadece bir şakaydı. Benim de reaksiyonum o an için uygundu. Bazen yaptığım her şey viral oluyormuş gibi hissediyorum ama bu sefer sadece İtalya değil tüm dünyaya yayıldı. Bir kadın olarak kendimi korumam gerekiyor. Balotelli attığı tweet ile bana destek verdi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bu konuda yalnız olmadığımı gördüm ve bu tarz problemler ile beklediğimden çok daha fazla insanın karşılaştığını anladım.

Öte yandan Leotta, sosyal medyadan da geniş bir hayran kitlesi kazanmış durumda. Leotta'nın Instagram'da 5 milyon takipçisi bulunuyor.