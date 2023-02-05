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İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

İtalya'nın dünyaca ünlü gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Galatasaray'ın Zaniolo için Roma ile anlaşmaya yakın olduğunu yazdı. Habere göre sarı kırmızılılar, 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmak üzere... İşte son dakika haberinin detayları

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  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

    Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferinde mutlu sona yaklaştı.  İtalyan basını, sarı kırmızılıların, Roma ile anlaşmaya çok yaklaştığını yazdı.
  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

    İtalya'nın dünyaca ünlü gazetesi La Gazzetta Dello Sport, Galatasaray'ın Zaniolo ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardığını yazdı.
  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

    Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği Zaniolo, Galatasaray'a transfer oluyor. 
  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

    Sarı kırmızılılar, Zaniolo için Roma ile 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varmak üzere. 
  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

    İtalyan yıldız, Galatasaray ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Zaniolo'nun maaşı ise yıllık 4 milyon Euro olacak. 
  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

    23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde bir de serbest kalma bedeli olacak. Habere göre Zaniolo'nun serbest kalma bedeli 30 milyon Euro olacak.
  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

    Zaniolo, Galatasaray'la görüşmeye başlamadan önce Icardi ve Mertens ile görüştü ve fikir aldı. İkna olan oyuncu Galatasaray'ın teklifini kabul etti.
  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

    OKAN BURUK NE DEDİ?

    "Zaniolo dünya çapında bir oyuncu. Durumunu net bir şekilde bilmemekle birlikte kadromuzda görmek isteyeceğimiz bir oyuncu. Şu andaki durum nedir tam olarak bilmiyorum. Kulübümüzün şu anda net bir ilgisi yok ama kadromuzda görmek isterim."
  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

    Nicolo Zaniolo

    Doğum tarihi: 2 Temmuz 1999

    Doğum yeri: Massa - İtalya

    Yaş: 23

    Boy: 1,90 m

    Mevki: Orta saha - On Numara

    Yan mevki: Sağ Kanat - Forvet Arkası

    Ayak: Sol ayak

    Güncel piyasa değeri: 30 milyon €

    Bu sezonki performansı: 17 maç 2 gol 3 asist

    Oynadığı takımlar: Fiorentina U17, Inter U19, Roma
  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri
  • İtalyanlar duyurdu: Zaniolo, Galatasaray yolunda - Son dakika transfer haberleri

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