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        Haberler Spor Tenis ITF Masters Dünya Şampiyonası Antalya'da devam ediyor! - Tenis Haberleri

        ITF Masters Dünya Şampiyonası Antalya'da devam ediyor!

        Teniste ITF Masters Turu Dünya Şampiyonası heyecanı Antalya'da devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 13:44 Güncelleme: 18.03.2025 - 13:44
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        ITF Masters Dünya Şampiyonası Antalya'da devam ediyor!
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        Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) master takviminin en prestijli turnuvası olan ITF Masters Turu Dünya Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

        Belek'teki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, "Bu organizasyon, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan sporcuları bir araya getiriyor ve Türk sporculara da tecrübe kazanma fırsatı sunuyor." dedi.

        İklim yapısı ve modern tesisleriyle Antalya'nın dünyanın en önemli tenis yerlerinden biri haline geldiğini belirten Müderrisgil, "Yeni yeteneklerin ortaya çıkması için bu organizasyonların önemi büyük. Her yıl daha fazla Türk sporcunun bu turnuvalarda mücadele ettiğini görmek bizim için gurur kaynağı oluyor." şeklinde konuştu.

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        Yaklaşık 500 tenis kortu bulunan Antalya'ya uluslararası çapta birçok tenisçinin geldiğini kaydeden Müderrisgil, Antalya'nın tenis turizminde de önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.

        Müderrisgil, Türkiye'yi temsilen turnuvada Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Ayla Aksu, Deniz Dilek, Ada Kumru ve İrem Kurt'un korta çıkacağını vurguladı.

        TÜRK TURİZMİNE GEÇEN YIL DOĞRUDAN 15 MİLYON AVRO, DOLAYLI 40 MİLYON AVRO KATKI

        Tenis sporunun Türk turizmine geçen yıl doğrudan 15 milyon avro, dolaylı olarak ise 40 milyon avro katkı sağladığını söyleyen Müderrisgil, Türk antrenörlerin teniste dünya standartlarına getirmek için yurtdışındaki paydaşlarıyla da iş birliği yapmaya hazırlandıklarını belirtti.

        Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ise "Umarım benim için de güzel bir turnuva olur. Aramıza katılan genç tenisçiler ile de Türk tenisi adına daha güzel günler görmek istiyoruz." dedi.

        Milli tenisçi Ada Kumru da "Dünya çapında turnuvaya katılan oyuncularla mücadele etme fırsatımız oluyor. Bu turnuvanın da benim için güzel geçmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

        Manavgat ilçesindeki Ali Bey Club'ta düzenlenen turnuvada 30-45 yaş arasında 30 ülkeden 126 takım ve 850'nin üzerinde sporcu mücadele ediyor. Turnuvada bireysel mücadeleler, 22 Mart Cumartesi günü sona erecek.

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