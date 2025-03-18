ITF Masters Dünya Şampiyonası Antalya'da devam ediyor!

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) master takviminin en prestijli turnuvası olan ITF Masters Turu Dünya Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.

Belek'teki bir otelde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, "Bu organizasyon, dünya sıralamasında üst sıralarda yer alan sporcuları bir araya getiriyor ve Türk sporculara da tecrübe kazanma fırsatı sunuyor." dedi.

İklim yapısı ve modern tesisleriyle Antalya'nın dünyanın en önemli tenis yerlerinden biri haline geldiğini belirten Müderrisgil, "Yeni yeteneklerin ortaya çıkması için bu organizasyonların önemi büyük. Her yıl daha fazla Türk sporcunun bu turnuvalarda mücadele ettiğini görmek bizim için gurur kaynağı oluyor." şeklinde konuştu.

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Yaklaşık 500 tenis kortu bulunan Antalya'ya uluslararası çapta birçok tenisçinin geldiğini kaydeden Müderrisgil, Antalya'nın tenis turizminde de önemli bir noktaya geldiğini ifade etti.

Müderrisgil, Türkiye'yi temsilen turnuvada Çağla Büyükakçay, İpek Öz, Ayla Aksu, Deniz Dilek, Ada Kumru ve İrem Kurt'un korta çıkacağını vurguladı.