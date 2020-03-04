İTÜ ARI Teknokent'ten 350 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı

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Tunçalp, yaptığı açıklamada, İTÜ ARI Teknokent'te Ar-Ge çalışmalarını yürüten çevre teknolojilerinden finansal çözümlere, biyoteknolojiden otomotiv teknolojilerine birçok firma bulunduğunu söyledi.

Küresel ölçekte başarı sağlayan girişimler olduğuna dikkati çeken Tunçalp, şöyle konuştu:

"İş ortaklarına dijitalleşme süreçlerinde yol arkadaşlığı yapan, mobil yazılım geliştirme alanında uzmanlaşan ve hikayelerini İTÜ'de başlatan Commencis, bugün başarıyla yoluna devam ediyor. Başarılı bir exit'ın ardından şirketlerini geri satın alan Commencis ekibinin, 10'dan fazla ülkeye yaptıkları satışlar içerisinde Coca Cola, eBay, Macy's, FIFA gibi müşterileri bulunuyor. 3 İTÜ'lü olarak çalışmalarına İTÜ ARI Teknokent'te başlayan Paycore ekibi, bugün 250 personele ulaştı. Şirket, temassız ilk kredi kartı, kol saati üzerinden ödeme, cepte cüzdan gibi birçok global ilke imza attı. Şu an Türkiye'den çıkan teknolojileri 35 ülkeye ihraç ediyorlar. Oyun geliştirici firmamız MadByte Games, geliştirdiği Zula isimli oyun ile Türkiye'de geliştirilen ilk devasa çok oyunculu çevrim içi birinci şahıs nişancı (MMOFPS) oyunu olma özelliği taşıyor."

Teknoparklara sağlanan teşviklerin her yıl katlanarak büyüdüğüne işaret eden Tunçalp, "Bu yıl içerisinde TÜBİTAK 1514 çağrısı ile kurulan Girişim Sermayesi Fonları yola çıkacak. Bu fonların 4'üne İTÜ ARI Teknokent olarak ortağız." dedi.

Daha önce ortak oldukları ve halen faaliyetlerini sürdüren fonlar olduğunu belirten Tunçalp, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mız ile Kalkınma Yatırım Bankası'nın kurduğu Teknoloji İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Fonları da hayata geçecek. Gerek bu fonlardan gerekse ülkemizde mevcut girişim sermayesi yatırım fonlarından girişimcilerin daha çok yatırım çekebilmesi için çalışmalarımız sürecek. Bütün bu fonlardan teknoloji firmalarımıza yatırım yapanlara İTÜ ARI Teknokent içinde ofis alanı sağlayarak Teknokentli firmaların ihtiyaç duyduğu yatırım imkanlarını zengin alternatiflerle yanlarında buldukları, kolayca kendilerini tanıtabildikleri, tüm oyuncular bakımından rekabetçi, içerik bakımından daha da zengin bir teknoloji geliştirme bölgesi haline geleceğiz. 2019, ülkemiz için Ar-Ge ve inovasyon başta olmak üzere teknolojinin her alanında önemli atılımların yapıldığı, proje ve organizasyonların hayata geçirildiği bir yıl oldu. 2020'de de bu alanda atılan adımların katlanarak çoğalmasını bekliyoruz."

GİRİŞİMCİ FİRMALARA DESTEK

Doç. Dr. Deniz Tunçalp, İTÜ ARI Teknokent olarak farklı profillerdeki girişimci ve firmaların ihtiyaçlarına göre farklı programlar uygulayarak girişimcilere destek sağladıklarını kaydetti.

İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nin uluslararası UBI Global endeksine göre üniversite kuluçka merkezleri sıralamasında ilk 5'te yer aldığını belirten Tunçalp, "İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi'nde başlangıç aşamasında yol almakta olan girişimcilere ofis, mentorluk, satış ve iş network'ü gibi destekleri bir arada sunuyor; ürünleri piyasada doğrulandıktan sonra melek yatırım veya özel sektör kaynaklı kurumsal hibe kaynağı bulmalarına yardımcı oluyoruz. Melek yatırım sürecinde tarafların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve olası sorunlarını çözmelerine de destek oluyoruz." diye konuştu.

İTÜ MAGNET İleri Aşama Girişimcilik Merkezi'nde kuruluş aşamasını geride bırakmış, artık büyüme, yani scale-up aşamasına gelmiş girişimlerin ölçeklenmelerine engel olan problemlerini tespit ederek çözmeye çalıştıklarını ifade eden Tunçalp, şunları söyledi:

"Türkiye'deki risk sermayesi şirketlerine yatırım adayları yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl İTÜ MAGNET'te halihazırda bir iş yerinde çalışıp, bir sonraki işleri için kendi start-up şirketini kurmayı hedefleyenler için yeni bir program başlattık. İTÜ MAGNET 'Akşam & Hafta Sonu' paketi ile çalışanlar, mesai saatleri dışında İTÜ MAGNET'i özel bir üyelik programı kapsamında kullanabiliyor. Bu kapsamda üye olanlar, merkezden akşam 7'den sabah 7'ye ve hafta sonu boyunca faydalanabiliyor. Böylece evlerindeki düzenlerini bozmadan, girişimci ekip arkadaşlarıyla birlikte rahatça çalışabiliyor, İTÜ ARI Teknokent'in kuluçka programlarına ve yatırımcı ağına kolayca erişebiliyor."

Tunçalp, Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı'na değinirken de program ile teknoloji startup'ları ve KOBİ'lere ihracata başlamaları ve yurt dışına açılarak büyümeleri için uluslararası bağlantılara erişim, pazarlara açılma, iş modeli ve strateji geliştirme desteği sunduklarını bildirdi.

2003'TEN BU YANA 350 MİLYON DOLARLIK AR-GE İHRACATI

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan 300'den fazla firmanın 7 bin 800'ü aşkın kişiye Ar-Ge ortamında istihdam sağlayarak yılda 600'ün üzerinde proje geliştirdiğini aktaran Tunçalp, "1 milyon 655 bin metrekare büyüklüğünde bir arazide, 10 binasıyla bugüne kadar 148'i patentli toplamda 3 bin başarılı Ar-Ge projesine imza atarak değer üretti ve ülke ekonomisine katkı sağladı. 2003'ten bu yana 350 milyon dolarlık Ar-Ge ihracatı gerçekleştiren İTÜ ARI Teknokent firmalarının 2018 cirosu 614 milyon dolar, Ar-Ge ihracatı ise 51,8 milyon dolar." şeklinde konuştu.