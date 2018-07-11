İngiltere'de Makine Mühendisleri Kuruluşu (Institution of Mechanical Engineers) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve köklü İngiliz üniversitelerinin de öğrenci projeleriyle katıldığı “UAS Challenge 2018” insansız hava araçları (İHA) yarışmasında İstanbul Teknik Üniversitesi ( İTÜ) Hedef Takımı, 1'inci oldu.
Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde öğrenciler tarafından kurulan İnsansız Hava Aracı (İHA) üreten İTÜ Hedef takımı, İngiltere'de Makine Mühendisleri Kuruluşu (Institution of Mechanical Engineers) tarafından 18-20 Haziran tarihleri arasından düzenlenen ve köklü İngiliz üniversitelerinin de öğrenci projeleriyle katıldığı “UAS Challange 2018” insansız hava araçları (İHA) yarışmasında 26 üniversite takımı arasından 1'inci oldu. Takım, “Grand Champion” ünvanının yanı sıra “Güvenlik ve Uçuşa Elverişlilik” ödülünü de aldı. Green & Black Marine Logistics CEO'su Mükremin Altıntaş'ın sponsorluğunda İTÜ Hedef takımında, Uçak ve Uzay Mühendisliği olmak üzere, Elektronik, Haberleşme ve Makine Mühendisliği alanlarından 1 doktora, 3 yüksek lisans ve 16 lisans öğrencisi bulunuyor.
2 GÖREVİ DE BAŞARIYLA TAMAMLADI
Takımın 8 aylık çalışma ve haftalık en az 20 saatlik çalışmayla geliştirdiği Tulpar adı verilen İHA, yarışmada 2 görev gerçekleştirdi. İlk bölümde, insani yardım malzemelerini temsil eden 500 ya da 100 gramlık un paketleri, önceden belirlenmiş coğrafi koordinatlara havadan bırakıldı. Un paketlerini zarar görmeden yere bırakan takım, paketin belirlenen konumunu tutturma derecesinde puan aldı. İkinci bölümde ise yer gözlemi yapıldı. Takımlar, 40 bin metrekarelik bir alandaki harf tabelalarını araçtaki kamera yardımıyla yazılım üzerinden tanıyıp, harfin GPS koordinatlarını en yüksek doğrulukta bildirmeye çalıştı. İTÜ Hedef takımımın aracı Tulpar da, 4 adet 500 gramlık yükü 5 metrenin altında sapmayla teslim etmeyi başardı.
“BÜYÜK BİR GURUR KAYNAĞI”
Takım kaptanı Ertuğrul Barış Öndeş, “Bu projeyi geliştirdiğimiz ekip 20 öğrenciden oluşmakta. Bu öğrenciler lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde eğitim görmekteler. Bu projeyi geçtiğimiz kasım ayından beri geliştirmekteyiz. Bu yarışma sonucunda genel şampiyonluk aldık. Buna ek olarak da gösterdiğimiz güvenli uçuş performansından dolayı da güvenlik ve uçuşa elverişlilik ödülüne layık görüldük. Ülkemizi uluslararası mecrada başarılı bir şekilde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu yarışmada farklı üniversitelerden ve farklı ülkelerden takımlar bulunuyordu. Bunlar içinde İTÜ'lüler olarak birinci olmak büyük bir gurur kaynağı oldu bizim için” diye konuştu.
“TESTLER BİZİ BAŞARIYA GÖTÜRDÜ”
Güvenlik pilotu Yusuf Demiroğlu ise, İHA'ların havacılıkta giderek daha büyük bir önem kazandığını belirterek şunları söyledi: “Böyle bir konuda dünya genelinde elde ettiğimiz birincilik, ülkemiz ve üniversitemiz açısından çok önemli. Aldığımız eğitim açısından bu seviyede olduğumuzu bilmek bizi gururlandırıyor. Benim görevim, uçuş testlerini yönetmek, aynı zamanda takımın güvenlik pilotuyum. Uçağın aerodinamik tasarımından, boyutlandırmasına kadar yaptığımız bütün hesaplamaları uçuş testlerinde onaylıyoruz. Yarışmada bizi diğer takımlara karşı en avantajlı duruma getiren şey hava koşullarıydı. Biz her türlü hava koşulunda testler yapmıştık. Dolayısıyla yarışmada çok başarılı sonuçlar elde ettik.
FARKLI TESİSLERDE ÜRETİLDİ
İTÜ Hedef takımı, kendi tasarımı ve üretimi olan ve ismini ünlü Türk destanı Manas'tan alan 'Tulpar' adlı hava aracınını parçalarını farklı tesislerde üretti. Tulpar'ın karbon fiber gövdesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TAI) Ankara'daki tesislerinde üretildi. İHA'nın alt sistemlerinde kullanılan özel tasarım parçalar ise 3D Baskı teknolojisiyle Zaxe firmasının sağladığı destekle, diğer üretim aşamaları ise İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi atölyelerinde gerçekleştirildi.
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