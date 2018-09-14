Ituiutaba - Paysandu maçı istatistikleri

Brezilya Serie B maçında Ituiutaba ile Paysandu, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:30. 24 puanlı Ituiutaba 19. sırada bulunuyor, Paysandu 29 puana sahip ve 16. sırada. Ituiutaba, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Paysandu, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 519. İddaa'da Ituiutaba kazanır 2.10, berabere biter 2.70, Paysandu kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.30, 2.5 gol üstünün oranı 2.30. Karşılıklı gol var 1.75, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Ituiutaba son hafta oynanan Brasil De Pelotas maçında 2-1 kazandı.

Paysandu, Santa Cruz karşılaşmaında 4-2 kazandı.

Ituiutaba, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 14 gol atıp 16 gol yedi.

Paysandu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Paysandu, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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