Ivanka Trump'a benzemek isteyen Sarah Schmidt defalarca bıçak altına yattı

Sarah Schmidt, Ivanka Trump'a benzemek için tam dokuz farklı operasyon geçirdi. Ivanka Trump'ı çok güzel, çekici ve şık bulduğunu söyleyen Schmidt, istediği gibi görünebilmek için 9 kez ameliyat geçirdi